LIVE Usa-Brasile basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | Team USA per il primato nel girone

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. La Grecia rischia l'eliminazione - gli Usa sfidano il Brasile : I risultati di ieri e le classifiche aggiornate Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima giornata dei Mondiali di Basket 2019. Oggi andranno in scena 8 partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone per il posizionamento dalla 17esima alla 32esima posizione. Si attendono gli ultimi importanti verdetti per quel che riguarda il gruppo K, dove la Grecia ...

Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta LIVE score : Francia e Usa a punteggio pieno! : Risultati Mondiali basket 2019 Diretta live score: Francia, Usa e Australia a punteggio pieno dopo le partite di oggi 7 settembre per il secondo round.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. La Repubblica Ceca domina il Brasile - l'Australia batte la Repubblica Dominicana - la Francia elimina la Lituania - bene gli Usa con la Grecia : 16.16 Si chiude qui la nostra DIRETTA dell'ottava giornata dei Mondiali cinesi, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.12 STATI UNITI-Grecia 69-53: missione compiuta per gli Usa che vanno al primo posto in un girone in cui è ancora tutto da giocare battendo gli ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 38-25 - la difesa USA fa soffrire tremendamente gli ellenici : TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Turner 8; GRECIA: G. Antetokounmpo 9 Non arriva il canestro da otto metri di Papapetrou, finisce la prima metà di gara con gli Stati Uniti avanti di 13 punti Cerca di penetrare Sloukas, fallo subito senza liberi con 4 decimi rimanenti Due falli spesi dagli USA che ne avevano tre prima del bonus, time out chiamato da Skourtopoulos per provare a progettare ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29-20 - Team USA prova la fuga : 34-25 Accende il motore Harris, tripla per lui e nuovo +9 USA! Nick Calathes riesce a far commettere il primo fallo di squadra del quarto agli USA con 2'48" all'intervallo, il colpevole è Middleton 31-25 Si riaccende Giannis Antetokounmpo! Gran canestro mandando a sedere Turner ed elevandosi dalla media 31-23 Gran canestro di Turner in avvicinamento con mezza difesa greca ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 19-17 - reazione di Team USA - ma il finale di primo quarto è ellenico : 20-17 1/2 Brown Subisce fallo nella prima azione del secondo quarto Jaylen Brown, in lotta a rimbalzo con Sloukas che gli regala due liberi TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Mitchell, Walker 5; GRECIA: G. Antetokounmpo, Papapetrou 7 19-17 Che contropiede quello lanciato da Larentzakis da parte a parte del campo per la schiacciata di Papapetrou! Ed è con lo spettacolo che si chiude il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. Show Grecia-Usa e Francia-Lituania : Il programma della giornata – I gruppi della seconda fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava giornata dei Mondiali di Basket 2019. Ieri si è aperta la seconda fase della competizione iridata ed anche oggi ci saranno quattro partite una più importante dell'altra. Probabilmente solo la partita delle 10.00 sembra avere un esito scontato, visto che ...

LIVE Stati Uniti-Giappone basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23-9 - Team USA in chiaro controllo dopo il primo quarto : TOP SCORER – Stati UNITI: 5 giocatori a 3 punti; GIAPPONE: Watanabe 4 Finisce il primo quarto, nettissima la superiorità di Team USA finora, molto al di là del 23-9 perché tanti tiri aperti da oltre l'arco non sono entrati 23-9 Circolazione veloce in transizione che porta al tiro da tre a segno Tanaka Ultimo minuto del primo quarto 23-6 SHOWTIME! Alley oop ...

LIVE Stati Uniti-Giappone basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13-2 - primi cinque minuti senza storia a favore di Team USA : 13-2 2/2 Watanabe, primi punti nipponici Watanabe riesce in qualche modo a guadagnare due tiri liberi tirando in maniera piuttosto scoordinata dalla zona della lunetta e subendo il fallo di Turner Dopo 4'08" Giappone ancora a secco, l'ultimo tentativo lo sbaglia Watanabe da tre 13-0 Spezza la difesa giapponese Kemba Walker! Numero del neo-Celtics che va in appoggio ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. Tanto equilibrio - in campo Turchia-Repubblica Ceca per il passaggio del turno. Più tardi USA-Giappone e Lituania-Australia : 10:38 BRASILE-MONTENEGRO 41-38: Entra nella partita anche Leandrinho Barbosa, 4 punti per lui quando siamo a pochi istanti dall'intervallo 10:36 Turchia-Repubblica Ceca 9-4: Poderosa partenza dei turchi, con 5 punti di Erden e 4 di Cedi Osman 10:33 Turchia-Repubblica Ceca 2-0: Inizia con il botto la partita di Semih Erden, con una schiacciatona! 10:31 GERMANIA-GIORDANIA: Inizia anche il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. In corso Canada-Senegal e Brasile-Montenegro - gli USA affrontano il Giappone. Attesa per Lituania-Australia : 10:01 Canada-Senegal 28-28: Arriva il pari canadese! Scatenato Joseph adesso, a firmare la parità è Brady Heslip 9:58 Canada-Senegal 23-26: Risalgono i canadesi con tre punti di Birch e tre (tutti dalla lunetta) di Joseph, time out Senegal a 6'23" dall'intervallo 9:55 Brasile-Montenegro: Tra pochi minuti al via il match che conclude il girone F per i verdeoro, capaci di ...