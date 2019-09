LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Rossi-De Filippis in finale per il bronzo

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Italia 1 di Deè inper ilcon 140, mentre si giocheranno un posto nellaper ilItalia 2 di Pellielo e Stanco, Finlandia 1 e la Slovenia. 14.58 Sicuramente laper l’oro sarà Spagna 1 (Fernandez-Galvez) contro Francia 1 (Desert-Cormenier). 14.56 140 pere De, che si portano attualmente in terza piazza! 14.46 Sicuramente gli spagnoli con 143 andranno inper l’oro con il miglior punteggio. Per il resto si attendono gli ultimi due gruppi, in particolare per i punteggi di Turchia ed Italia 1. 14.36 139 anche per Finlandia 1, 142 per Francia 1 di Desert e Cormenier. 14.35 143 per Spagna 1 di Fernandez e Galvez. 14.25 Slovenia a 139 come gli azzurri, ma mancano ancora cinque gruppi. 14.12 46 per Stanco e Pellielo che chiudono a 139 e molto ...

