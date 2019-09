LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | nel trap misto junior Ragazzini ed Antonioli

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.06 Si passa al: la sfida per il bronzo invece vedrà protagonista Italia 2, composta da Gaiaed Edoardo, terza i qualifica con il punteggio di 136, e la Spagna di Mar Molne Magrina ed Adria Martinez Torres, quarta dopo lo shoot-off contro il Portogallo a quota 135. 17.58 Oro per la Spagna: Galvez/Fernandez vincono 49-48 al termine di una finale dalllo tecnico eccelso sul binomio transalpino Cormenier/Desert. Il bronzo, ricordiamo, va alla coppia italiana Rossi/De Filippis che ha superato 44-43 l’altro team italiano presente in concorso formato da Stanco/Pellielo. 17.57 Primo errore per la Spagna, con Fatima Galvez. Francia che accorcia sul 47-46 a due piattelli dalla fine, 17.54 Serie incredibilmente precisa: Spagna 40-38 Francia. I transalpini provano a rimanere in scia. Punteggi ...

