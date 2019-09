LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Littame e Ferrari vincono l’oro! Ragazzini ed

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Ragazzini ed Antonioli di bronzo - Littame e Ferrari in pedana per l’oro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 In partenza la sfida per l’oro: la Polonia di Sandra Bernal e Remigiusz Charkiewicz, prima in qualifica con lo score di 141/150, affrontano Italia 1 di Sofia Littame e Lorenzo Ferrari, seconda oggi a quota 137. 18.40 Vince Italia 2 al terzo piattello di spareggio! Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli sono medaglia di bronzo! 18.35 Ci sarà shoot-off. 42-42 dopo 50 piattelli. 18.29 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Lorenzo Ferrari vince l’argento fra gli juniores : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Finisce qui la DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Tiro a volo, per questo sabato. Grazie per essere rimasti con noi. 18.45 Finisce qui! L’oro va al turco Murat Ilbilgi che con lo score di 47/50 sale sul tetto d’Europa battendo il nostro Lorenzo Ferrari, ottimo argento a quota 43/50. 18.41 Lorenzo Ferrari vola al testa a testa finale per l’oro. Il francese Picaud si ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Il bronzo non può bastare. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Jiri Liptak dalla Repubblica Ceca: è il nuovo campione d’Europa. Si aggiudica il testa a testa finale 46-44 nei confronti del britannico Aaron Heading, che si mette al collo l’argento. 17.46 Liptak in questo momento è in vantaggio 44-43 su Heading, quando mancano due piattelli alla fine. 17.42 Finisce qui il sogno di De Filippis: l’azzurro è di bronzo con lo score di ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Inizia la finale del trap maschile! Mauro De Filippis è a caccia del pass per Tokyo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Cinque minuti all’inizio della finale più attesa. 16.43 L’ORDINE D’INGRESSO ALLA finale DEL trap MASCHILE JUNIOR E’ IL SEGUENTE 1. Ioannis Chatzitsakiroglou (120) – Grecia 2. Murat Ilbilgi (118) – Turchia 3. Jan Palacky (117) – Repubblica Ceca 4. Jason Picadu (116+7) – Francia 5. Lorenzo Ferrari (116+6) – Italia 6. Michael William ...