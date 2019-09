LIVE Stati Uniti-Brasile basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | 33-27 | tensione in campo

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Stati Uniti avanti sul Brasile. Equilibrio tra Australia e Francia. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 FRANCIA-Australia 48-46: si riparte con il gancio di Gobert. 14.58 Stati Uniti-BRASILE 28-25: bella virata di Luz, che poi si arresta e trova il canestro. 14.56: Succede di tutto. Secondo tecnico per Aza Petrovic e dunque espulsione per il coach brasiliano. 14.55: Stati Uniti-BRASILE 25-23: grande Equilibrio anche ad inizio secondo quarto. I verdeoro si stanno giocando tutto. 14.49: ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Equilibrio tra Australia e Francia. Tra poco Stati Uniti-Brasile. Eliminata la Grecia : 14.22 FRANCIA-Australia 29-26: splendida tripla di Fournier. 14.20: Tra dieci minuti comincia anche la sfida tra Stati Uniti e Brasile. Seguite il LIVE dedicato alla sfida cliccando qui 14.16 FRANCIA-Australia 24-23: si chiude il primo quarto con il canestro sulla sirena di Creek. Ntilikina miglior marcatore francese con 7 punti. 14.11 FRANCIA-Australia 15-15: Grande reazione dei francesi.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. La Repubblica Ceca domina il Brasile - l'Australia batte la Repubblica Dominicana - la Francia elimina la Lituania - Stati Uniti avanti con la Grecia : 16.03 Francia-Lituania 78-75: per i transalpini 24 punti di Fournier con 10 su 22 dal campo e 21 di De Colo, per i lituani 18 punti e 8 rimbalzi di Valanciunas. 16.00 Francia-Lituania 78-75: è finita, la Francia si qualifica eliminando la Lituania! 15.58 Francia-Lituania 78-75: a 15 secondi dalla fine va a segno Nando De ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 38-25 - la difesa USA fa soffrire tremendamente gli ellenici : TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Turner 8; GRECIA: G. Antetokounmpo 9 Non arriva il canestro da otto metri di Papapetrou, finisce la prima metà di gara con gli Stati Uniti avanti di 13 punti Cerca di penetrare Sloukas, fallo subito senza liberi con 4 decimi rimanenti Due falli spesi dagli USA che ne avevano tre prima del bonus, time out chiamato da Skourtopoulos per provare a progettare ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29-20 - Team USA prova la fuga : 34-25 Accende il motore Harris, tripla per lui e nuovo +9 USA! Nick Calathes riesce a far commettere il primo fallo di squadra del quarto agli USA con 2'48" all'intervallo, il colpevole è Middleton 31-25 Si riaccende Giannis Antetokounmpo! Gran canestro mandando a sedere Turner ed elevandosi dalla media 31-23 Gran canestro di Turner in avvicinamento con mezza difesa greca ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 19-17 - reazione di Team USA - ma il finale di primo quarto è ellenico : 20-17 1/2 Brown Subisce fallo nella prima azione del secondo quarto Jaylen Brown, in lotta a rimbalzo con Sloukas che gli regala due liberi TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Mitchell, Walker 5; GRECIA: G. Antetokounmpo, Papapetrou 7 19-17 Che contropiede quello lanciato da Larentzakis da parte a parte del campo per la schiacciata di Papapetrou! Ed è con lo spettacolo che si chiude il ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 9-12 - inizio stellare di Giannis Antetokounmpo : Giannis Antetokounmpo cerca di far cadere nelle sue finte Brown, trova il suo fallo che è anche quello che fa esaurire il bonus agli USA. 3'26" alla prima sirena 13-12 Brown manda per terra Bourousis e appoggia facilmente al vetro 11-12 Si iscrive alla partita Jaylen Brown con il tiro cadendo indietro dai cinque metri 9-12 Tripla molto, ma molto fortunosa di Papapetrou, Grecia a ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita imperdibile - Antetokounmpo vuole trascinare gli ellenici all'impresa : Stati Uniti-Repubblica Ceca – Stati Uniti-Turchia – Stati Uniti-Giappone – I roster delle 32 squadre – Il programma della giornata Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che apre la seconda fase degli Stati Uniti ai Mondiali di basket di Cina 2019. Di fronte c'è la Grecia, in quello che è a tutti gli effetti il vero incontro di cartello di ...