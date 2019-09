LIVE Stati Uniti-Brasile basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | 21-18 | i veterani verdeoro

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi parte con il secondo periodo! TOP SCORER –: Turner 6;: Huertas 7 Finisce il primo quarto sul punteggio di 21-18 per Team USA, ma con ilampiamente dentro la partita grazie ai suoi! 21-18 Splendida palla di Varejao per Leandrinho Barbosa! Ultimo minuto del quarto, e ilsi mangia due canestri in maniera una più incredibile dell’altra 21-16 Bellissimo jumper dalla media di Smart! 19-16 Varejao domina sotto le plance e trova il sottomano del nuovo -3! Spinta a rimbalzo di Middleton su Huertas, finito il bonus di Team USA 19-14 Altri due di Huertas, con 2’30” nel primo quarto ancora da giocare 19-12 Trova benissimo la penetrazione centrale White, tagliando in due la difesa brasiliana 17-12 Cerca e trova la penetrazione sul lato destro Smart Time out chiamato da ...

matteosalvinimi : Vi ripropongo la mia intervista di ieri sera con Paolo Del Debbio alla festa della Lega di Alzano Lombardo (Bergamo… - zazoomnews : LIVE Basket Mondiali 2019 in DIRETTA: risultati 9 settembre. Tra poco Stati Uniti-Brasile e Lituania-Francia. Elimi… - OA_Sport : LIVE Stati Uniti-Brasile basket, Mondiali 2019 in DIRETTA: Team USA per il primato nel girone, sudamericani per and… -