LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 3-2 | Finale US Open 2019 in DIRETTA | break di Rafa!

1-2 Palla corta e "parata" sottorete di Medvedev che conduce il set. 40-30 Banale errore del russo da metà campo con il rovescio. 30-15 Servizio e stop-volley di Medvedev. 15-15 Ottima risposta di Nadal di diritto. 1-1 Si salva Nadal con un bolide di servizio. AD-40 Medvedev comanda lo scambio ma poi sbaglia una comoda volée di diritto. 40-40 4 ore di gioco intanto! 40-40 SI CARICA ...

0-30 ROVESCIO PAZZESCO! Da lontanissimo, angolo strettissimo da parte del russo. 0-15 Stecca di rovescio Nadal: lo spagnolo è nel buio più totale. 0-1 Come negli ultimi tre set, Medvedev, sotto la bolgia newyorkese, conduce il parziale. 40-15 Con fiducia, Medvedev martella e chiude a rete! 30-15 Servizio e diritto per il russo! 15-15 Ottima risposta di Nadal che si carica! INIZIO QUINTO ...

40-15 Ace Nadal, il quinto. 30-15 Bravissimo Medvedev a passare da un colpo difensivo al chiudere a rete. 15-0 Il servizio e diritto non basta: il terzo colpo, per chiudere il punto, è lo smash. 4-5 Game a zero: è cresciuto tantissimo il russo. 40-0 Ottima prima esterna. 15-0 Bravissimo Medvedev con ben due volée da sotto la rete con due mani. 4-4 Parità grazie allo smash e match ...

3-4 Con qualche difficoltà, il russo resta avanti nel punteggio. 40-30 Nadal prova il lob sulla discesa a rete di Medvedev: lungo. 15-30 Nadal ritrova profondità ed attacca la rete. 0-15 Passante di rovescio del maiorchino quasi da terra! 3-3 Ancora equilibrio a Flushing Meadows. 40-15 Serve&volley e due game point. 30-15 Ancora uno scambio durissimo ricco di cambi di ritmo: alla fine è il ...

2-3 Due palle break annullate e Medvedev ancora avanti. AD-40 Nadal continua a non trovare antidoti contro il russo. 40-40 Medvedev colpisce Nadal con il rovescio: palla fuori. 40-AD Rovescio lungo ed altro break point per Rafa. 40-40 Back di rovescio fastidioso per il 23enne. AD-40 CHE VIOLENZA MEDVEDEV! Smash violento e difesa vana. 40-40 Risposta da rivedere dell'iberico sulla discesa ...

30-0 Ottima prima di Nadal. 1-2 Medvedev si salva al servizio! Ancora avanti nel punteggio. 30-30 Passante in corsa che si ferma sul nastro! 15-30 FENOMENALE NADAL! Recupero pazzesco sulla volée di rovescio del russo e lob di polso! 15-15 Medvedev chiude a rete dopo una prima centrale. 1-1 Arriva l'ace, fondamentale, per Nadal. AD-40 Nadal passa Medvedev sottorete e si carica: che ...

0-1 ANCORA UN ROVESCIO FULMINEO! Vantaggio del russo. AD-40 FENOMENALE MEDVEDEV! Il russo recupera la demi-volée di Nadal che attacca la rete ma il classe '96 non muore mai e fa il punto. 40-40 Passa Nadal con una risposta bassissima! 40-30 Che risposta di Nadal! Nei piedi del russo! 40-0 Stop volley maestosa di Medvedev. 30-0 10-1 il parziale di vincenti negli ultimi 11 punti: Nadal ...

01.13 Fantastico terzo set giocato da Daniil Medvedev che si era ritrovato sotto 3-2 con un break di svantaggio, salvo rimontare ed incantare per forza e carattere contro un Rafa Nadal stremato: il russo, vincendo 7-5, manda la sfida al quarto. Ci sarà da divertirsi. FINE terzo SET 5-7 INCREDIBILE RIMONTA DI MEDVEDEV! SI VA AL QUARTO set! CON FORZA E CARATTERE, IL russo STRAPPA IL set! 15-40 ...

5-5 ancora una volta, servizio a zero per lo spagnolo. 40-0 Serve&volley Nadal! 30-0 CHE PECCATO! Errore banale dal centro del campo per Medvedev. 4-5 SI SALVA MEDVEDEV! CHE carattere! Con lo smash chiude e dopo aver salvato due palle break, è ancora in partita! AD-40 Serve&volley efficace. 40-40 CLAMOROSO LOB DI MEDVEDEV! Il russo si ferma per un instante su un colpo di Nadal, ...

4-4 Lo spagnolo torna a collezionare un game a zero. 40-0 Medvedev prova il passante con Nadal sottorete: troppo complicato. 30-0 Servizio e diritto: schema fisso del tennis. 3-4 Serve&volley e contro sorpasso! 40-15 SMORZATA PAZZESCA! Scambio durissimo, l'ennesimo, condotto da Nadal ma Medvedev finisce con una smorzata inaspettata. 15-15 Smorzata in uscita dal servizio in rete: ...

3-2 break NADAL! Gioco estenuante dello spagnolo che si invola verso la vittoria. 30-40 Nadal risponde profondo sulla battuta da 200 km/h di Medvedev! 30-30 Nadal gioca negli angoli a meraviglia: il russo è lontano anni luce dalla linea di fondo e lo spagnolo disegna il campo. 15-15 Nadal non lascia giocare come vuole Medvedev: risposta sui piedi sottorete e punto formidabile. 2-2 Ancora uno ...

1-2 Secondo ace per Medvedev che conduce il set. 30-0 Serve&volley efficace del russo. 1-1 Lungo il diritto di Medvedev: parità. 40-15 Ace Rafa. 30-15 Pessima idea di rispondere in back: Nadal lo punisce con il gancio di diritto. 15-0 Servizio e smash pazzesco di Nadal. 0-1 Medvedev tiene il servizio e si porta avanti nel punteggio. 40-15 Grande risposta sulla seconda rapida del russo: ...

00.10 Anche il secondo parziale se lo assicura Rafael Nadal, che vince 6 giochi a 3 contro il russo, troppo restio nello spingere: infatti, Medvedev, ha provato ad attaccare solo nel Finale di set, quando ormai i giochi erano fatti. Il cambio di ritmo del maiorchino, ha pagato, ancora. FINE SECONDO SET 6-3 Grande difesa di Medvedev sul rovescio in controbalzo di Nadal ma non basta: due set a ...

1-1 Con una buona prima, il russo chiude il game 40-15 Grande diesa di Medvedev sul passante fortissimo di rovescio di Nadal. 15-15 Servizio e diritto di Medvedev. 1-0 Con due prime profonde, Nadal si salva all'esordio nel secondo parziale. 40-40 Ottimo rovescio profondo di Medvedev. AD-40 Seconda al corpo: lento il russo. 40-40 Medvedev se l'annulla da solo: banale errore da metà ...