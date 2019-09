LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 9 settembre Tra poco Stati

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:36 La nostratestuale termina qui per il momento. Appuntamento a più tardi per le partite pomeridiane, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 12:34 A questo punto USA certi della qualificazione: in caso di vittoria degliUniti avanza anche la Repubblica Ceca, mentre se dovesse vincere il Brasile sarebbero i sudamericani a passare il turno invece dei cechi. 12:32 Clamorosa eliminazione della squadra di Giannis Antetokounmpo! La Repubblica Ceca invece attende la partita di oggi per conoscere il proprio destino. 12:29 REPUBBLICA CECA-GRECIA 77-84: FINITAAA!! Grecia eliminata dainonostante la vittoria. 12:26 REPUBBLICA CECA-GRECIA 72-77: timeout per la Grecia che ha bisogno di mettere a segno un parziale di 7-0, una mission impossible! 12:24 REPUBBLICA CECA-GRECIA 72-77: ellenici ad un ...

