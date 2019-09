LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 9 settembre Equilibrio tra Australia e

LIVE Stati Uniti-Brasile basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14-7 - Team USA comincia con il piede giusto dopo 5 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 Grande serie di movimenti di Varejao! E a 3’40” dalla fine del quarto il Brasile è di nuovo a -3 15-10 Segna il libero del tecnico Middleton, palla che torna in mano agli USA Non sfrutta la situazione favorevole il Brasile, che ora in campo ha anche Anderson Varejao. C’è fallo tecnico fischiato ad Aza Petrovic che manda a quel paese la terna 14-10 1/2 Garcia, ma ...

Basket - Meo Sacchetti : “Chi gioca in Serie A deve reclamare più spazio - bisogna essere competitivi a LIVEllo internazionale” : C’è molto rammarico per una possibile impresa sfiorata nella mente dei protagonisti dell‘ItalBasket ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Cina. Gli Azzurri hanno disputato ieri l’ultimo incontro della rassegna iridata riuscendo a sconfiggere inutilmente Porto Rico al supplementare e salvando la faccia dopo un bruttissimo primo tempo. Per la Nazionale italiana il prossimo appuntamento è fissato a luglio del 2020, poche ...

