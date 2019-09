LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 9 settembre Cominciata Repubblica

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:40 GIORDANIA-SENEGAL 31-34: Faye trascina i senegalesi con i suoi 12 punti e 4/6 dal campo. 10:35CECA-GRECIA 0-5: tripla di Calathes e canestro da due di Sloukas in avvio. 10:30 Sta per iniziare la super sfida traCeca e Grecia. 10:25DOMENICANA-LITUANIA 17-24: reazione d’orgoglio degli africani che si affidano a Rojas, preciso dal campo e protagonista di due rubate. 10:20 GIAPPONE-MONTENEGRO 33-40: all’intervallo montenegrini avanti di 7 punti, 9 punti e 5 rimbalzi per Vucevic. 10:15 GIORDANIA-SENEGAL 13-14: avvio molto equilibrato per le compagini che si dividono gli ultimi due posti del girone P. 10:10DOMENICANA-LITUANIA 4-13: com’era prevedibile i lituani hanno già scavato il solco con Valanciunas sugli scudi, per lui 7 punti, 5 rimbalzi e 1 stoppata. 10:05 ...

