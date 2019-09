L’ex governatore della South Carolina Mark Sanford si è candidato alle primarie dei

Napoli - saluti romani ai funerali del L’ex governatore della Regione Campania Antonio Rastrelli : Appena il feretro di Antonio Rastrelli , ex governatore della Regione Campania morto il 15 agosto, è comparso sul sagrato della chiesa, qualcuno ha dato gli “attenti” e per tre volte ha urlato “camerata Rastrelli !” mentre gli altri hanno risposto “presente”. Intorno, braccia alzate, come vuole il saluto fascista. Si sono conclusi così i funerali dello storico militante del Movimento sociale italiano e poi di ...

L’ex governatore del Colorado John Hickenlooper si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico : Giovedì l’ex governatore del Colorado John Hickenlooper ha ritirato la propria candidatura a presidente degli Stati Uniti. Hickenlooper ha 67 anni, posizioni centriste e si è dato alla politica dopo aver lavorato come geologo e aver fondato un birrificio: non

Roberto Formigoni - concessi i domiciliari alL’ex governatore : uscirà dal carcere : Roberto Formigoni uscirà dal carcere di Bollate dopo 5 mesi di detenzione. L’ex governatore della Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi, ha ottenuto il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano per scontare la pena ai domiciliari. L’ex presidente della Regione, ritenuto colpevole nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele, era stato condotto in cella lo scorso 22 febbraio dopo la pronuncia ...