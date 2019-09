L’estate italiana che più strana non si può Ha anche nevicato

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Daldirettamente all’inverno: arriva la neve. Succede sulle Alpi lombarde e venete protagoniste ieri di una domenica invernale con scenari da natale più che da fine estate, quella di ieri. Nevicata fittissima a Livigno in provincia di Sondrio esul passo del Foscagno e dello Stelvio. Almeno una decina di centimetri. Una perturbazione attesa che ha portato pioggia in pianura (con allagamenti a Milano) e fiocchi bianchi dai 1800 metri in su. Buon presagio per la stagione dello sci ormai alle porte. Nevicatein Veneto, sulle vette più alte delle Dolimiti ampezzane.in valle d’Aosta una domenica quasi invernale con temperature di poco superiori ai 10 gradi. Neve sulle Dolomiti nella notte ma già oggi è tornato il sole. La perturbazione – secondo l’Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) – ha portato accumuli solo sopra i ...

