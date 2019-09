Lenti per iPhone | le migliori da comprare

Lenti zoom per smartphone : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata andremo a mostrarvi le migliori Lenti zoom per smartphone. Sebbene sempre più dispositivi adottino una seconda lente che funge da teleobiettivo, solamente i migliori smartphone per scattare foto dispongono di uno leggi di più...

Lavorare per una grande firma : VaLentino assume nuovo personale. Come candidarsi : Chi sogna ad occhi aperti davanti alle sfilate d'alta moda non può lasciarsi scappare questa occasione: entrare nel mondo dell'abbigliamento di lusso attraverso la porta principale, lavorando per la Maison Valentino. Diverse la figure ricercate, dagli addetti alla vendita fino ai project manager.Continua a leggere

Formula 1 – L’ammirazione per VaLentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

Walmart : dopo il ritiro dei poster dei videogiochi vioLenti - al via il divieto di vendita delle munizioni per pistole e fucili : A circa un mese dalla terribile sparatoria avvenuta in un negozio Walmart a El Paso in Texas, la catena più famosa in America ha deciso di vietare la vendita di munizioni per pistole e fucili a canne corte dopo aver svuotato il magazzino di ogni negozio.Walmart smetterà anche di vendere pistole in Alaska, l'unico stato in cui è ancora disponibile la vendita di armi nel negozio. Inoltre la società chiederà ai clienti di non portare più addosso ...

Perché gli uragani sono sempre più Lenti - imprevedibili e distruttivi : Donald Trump durante un meeting nello Studio ovale dedicato all’urgano Dorian (foto: Bill O’Leary/The Washington Post) L’uragano Dorian torna a far paura. Dopo essersi accanito a lungo sulle Bahamas, lasciandosi alle spalle un bilancio provvisorio di 20 vittime e altre 70mila persone con urgente bisogno di aiuti, ha ripreso potenza, tornando a categoria 3 nella scala Saffir-Simpson. Ora si dirige verso le coste sudorientali degli ...

Fisco : consuLenti lavoro - rinviare applicazione Isa a prossimo periodo imposta : Roma, 5 set. (Labitalia) - rinviare l’applicazione degli Isa, i nuovi indici di affidabilità fis[...]

Formula 1 – VaLentino Rossi ‘scende in pista’ per il Gp di Monza - lo spettacolare omaggio di Norris al Dottore [GALLERY] : Il pilota della McLaren, grande tifoso del pesarese, scenderà in pista a Monza con casco e stivali ‘dedicati’ proprio a Valentino Rossi Lando Norris non perde occasione per dimostrare la propria passione per Valentino Rossi, vera e propria fonte di ispirazione per il pilota britannico, recatosi ai box della Yamaha nel fine settimana di Silverstone per incontrarlo. AFP/LaPresse Trovandosi adesso in Italia per il Gran Premio di ...

La prima vittoria in carriera e la passione per VaLentino Rossi : Mikel Iturria - l’underdog che ha sorpreso la Vuelta di Spagna : Mikel Iturria ribalta ogni pronostico e si prende l’11ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista basco, fan di Valentino Rossi, esulta davanti al suo pubblico per la prima vittoria della sua carriera Eroe per un giorno. Sì, ma diventarlo a 27 anni, davanti al pubblico di casa della Vuelta di Spagna è pur sempre una grande soddisfazione. Vincere una tappa in una delle gare più blasonate del calendario ciclistico, farlo sul traguardo ...

VaLentina Vignali squarciacuore : perizoma ‘invisibile’ e fondoschiena di marmo : La cestista Valentina Vignali sa sempre come regalare ai suoi fan scatti hot e pose sexy. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha decisamente alzato la temperatura.È tornata in splendida forma dicendo addio ai chiletti di troppo, accumulati con l’esperienza al Grande Fratello. All’interno della casa in molti l’avevano criticata per aver preso dei chili. In primis Francesca Cirpiani, che in un post pubblicato sui social aveva fatto il confronto ...

“Mi sento morire”. Francesco Chiofalo - fan preoccupati per lo stato di Lenticchio : C’è qualcosa che non va, di nuovo, nella vita di Francesco Chiofalo. No, stavolta non c’entra la malattia, è qualcosa di più semplice ma non meno doloroso: l’amore. Sono giorni che l’ex concorrente di Temptation Island cerca un confronto con Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore infatti, l’ex tentatore di Temptation Island, che vorrebbe incontrare e parlare con la sua ormai ex, è tornato a lanciare messaggi di disperazione alla schermitrice. ...

Aumento della temperatura del Mediterraneo - esperto : “Si rischiano alluvioni disastrose e tornado molto vioLenti” : “Con l’Aumento della temperatura dei mari aumentano le probabilità che nel nostro Paese si verifichino alluvioni e tornado più intensi della media“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, fisico del clima dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche. “La temperatura del Mediterraneo può influire sugli eventi atmosferici, non formando uragani come Dorian, perché ...

MotoGp – La competitività a 40 anni ed il ‘segreto’ per tornare in testa - Hopkins svela : “VaLentino Rossi? Mai incontrato un pilota come lui” : John Hopkins e la competitività di Valentino Rossi nonostante l’età: le parole dell’ex pilota di MotoGp sul Dottore La stagione 2019 di MotoGp non sta particolarmente sorridendo a Valentino Rossi. Nonostante le difficoltà, però, il Dottore non ha intenzione di mollare e negli ultimi test sembra aver ritrovato quel pizzico di fiducia che gli mancava grazie agli aggiornamenti Yamaha portati a Misano. Inoltre il nove volte ...

Allerta Meteo : il maltempo si fa pesante - criticità su molte aree per fenomeni vioLenti [MAPPE e DETTAGLI] : Giornata piuttosto critica, quella odierna, sotto l’aspetto del tempo e siamo solo all’inizio di una fase molto perturbata per l’Italia. Da Nord Atlantico, sono giunte correnti fresche instabili in impatto con una superficie marina piuttosto surriscaldata e conseguenze per forte maltempo su molte regione. Un nucleo di vorticità più importante alle medie quote si è isolato sul basso Tirreno innescando, su quest’area, una ...