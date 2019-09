“Le star ci ridono dietro” Karina Cascella ‘sbotta’ sui social | non risparmia critiche

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019), interrogata su Instagram dai suoi follower circa la sua assenza dalla Mostra del Cinema di Venezia, ha spiegato perché ha preferito ree a casa. “Ragazzi – ha scritto polemicamente – ma perché continuate a farmi questa domanda? Ma vi pare normale vedere ciò che si è visto a Venezia? Io posso capire che dei brand decidano di farsi rappresentare da alcune celebrità, lo capisco, ci sta. Ma ci sono nomi e nomi su!”. E ancora: “Come, e lo dico con molta umiltà, non ci stava il mio di nome, così non ci stava però il restante 60% dei nomi! Ma si può vedere gente che fino al giorno prima magari non ha mai letto un libro, o guardato un film che non siano i Simpson sfilare e ringraziare e poe come se fosserodi Hollywood? Le grandicidietro, quella è la verità e fanno pure bene”. Il post ha conquistato i suoi fan che le hanno fatto ...

VanityFairIt : Da Meryl Streep a Bruce Willis, passando per Julia Roberts, sono tante le star che in cerca di tranquillità (e per… - adelphiedizioni : Chi non sa mettersi a sedere sulla soglia dell’attimo dimenticando tutte le cose passate, chi non è capace di star… - GassmanGassmann : Mio fratello rincorre i dinosauri, i genitori di Antonio: 'Star oltre le barriere' - ??????? -