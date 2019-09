Le notizie del giorno – Calciatore aggredito | gravissimi episodi alla festa della Curva

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : ZINGARETTI, A CONTE CHIEDIAMO LEALTÀ E SAREMO LEALI Il segretario dem chiude la Festa dell'Unita' a Ravenna: "Il Pd ha vinto perché unito. Chiudiamo la stagione dell'odio, non c'è stato nessun tradimento della volontà popolare". E rilancia sull'Ue: servono gli Stati Uniti d'Europa. Conte lavora al discorso di domani per la fiducia, la Francia tende la mano: "Ora relazioni piu' costruttive". GOVERNO: CONFINDUSTRIA, "LA PRIMA COSA DA NON ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : ZINGARETTI, A CONTE CHIEDIAMO LEALTÀ E SAREMO LEALI Il segretario dem chiude la Festa dell'Unità a Ravenna: il Pd ha vinto perché unito. "Chiudiamo la stagione dell'odio, non c'e' stato nessun tradimento della volontà popolare". E rilancia sull'Ue: servono gli Stati Uniti d'Europa. Conte lavora al discorso di domani per la fiducia, la Francia tende la mano: "Ora relazioni più costruttive". I GOVERNATORI DEL NORD RILANCIANO LA SFIDA ...

Ultime notizie Roma del 08-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apriamo questa edizione con la cronaca perché è stato arrestato nella notte flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre della compagna di Massimo Sebastiani posizione non c’è al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45 anni e deludere le ricerche consentendogli di nascondersi confermata per le prossime ore ...

Ultime notizie Roma del 08-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 8 settembre in studio Giuliano Ferrigno state un’informazione La prima cosa da non fare quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente è necessario invece partire dai progetti come le infrastrutture finanziabili eurobond come progetti per lavoro che guardi nei giovani e quanto afferma il presidente di Confindustria Vincenzo boccia secondo il quale Occorre ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : GOVERNO: CONFINDUSTRIA, "LA PRIMA COSA DA NON FARE È CHIEDERE PIÙ DEFICIT ALL'UE, SERVONO INVESTIMENTI" A Cernobbio Vincenzo Boccia auspica "un grande piano infrastrutturale transnazionale". "Una linea comune aiuta tutti e abbassa lo spread. Serve piu' Europa". Due esperti danno ragione alle richieste di Mattarella GOVERNO: DOMANI LA PRIMA FIDUCIA, CONTE LAVORA AL DISCORSO Attesa per l'intervento del presidente del Consiglio in Aula alla ...

Ultime notizie Roma del 08-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano è stato arrestato nella notte in flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre dell’ex compagna di Massimo Sebastiani la posizione era già al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45enne deludere le ricerche consentendogli di nasconderti confermata per le prossime ore l’autopsia ...

Ultime notizie Roma del 08-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la ministra del Lavoro britannica gambar rudal si è rimessa dal governo e dal Partito conservatore mettendo un ulteriore difficoltà il premier Voice John prospettato dalla posizione è nel suo stesso partito sul tema della brexit nella lettera di dimissioni citata dalla BBC online affermato di non ritenere più che il principale obiettivo sia lasciare l’Unione Europea con una corda ...

Ultime notizie Roma del 08-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ha chiamato a svolgere un ruolo di primo piano perché c’è tanto con convinzione e responsabilità autogiada Europea lungimirante sostenibile equilibrato dal punto di vista sociale e territoriale lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti invitando il sistema economico-finanziario a cogliere ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : PAPA IN MADAGASCAR: "UN MILIONE DI PERSONE ALLA MESSA" Folla oceanica per il Pontefice nel campo di Soamandrakizay. Dopo alcuni giri in papamobile tra i fedeli, presiederà la Celebrazione Eucaristica. Al termine la benedizione finale e la recita dell'Angelus TRUMP ANNULLA COLLOQUI SEGRETI DI PACE CON I TALEBANI: "HANNO UCCISO 12 PERSONE" Il presidente Usa su Twitter dopo la rivendicazione dei fondamentalisti islamici dell'attentato a ...

Paolo Del Debbio al posto della Ceccardi? L'operazione di Berlusconi - cattive notizie per Salvini : Lo scenario è piuttosto clamoroso. Siamo in Toscana, si parla delle prossime elezioni regionali, le quali potrebbero portare in dote un'altra cattiva notizia per Matteo Salvini. Già, perché secondo quanto anticipato dal Fatto Quotidiano la candidata naturale e designata del centrodestra unito, la pa

Ultime notizie Roma del 08-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ha chiamato a svolgere un ruolo di primo piano partecipando con convinzione e responsabilità un progetto europeo lungimiranza sostenibile equilibrato dal punto di vista ambientale sociale e territoriale lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti invitando il sistema economico-finanziario a cogliere ...

Le notizie del giorno – Menez proposto in Serie A - retroscena su Chiesa - il messaggio di Cafu : Menez proposto IN Serie A – Il calciomercato si è concluso da pochi giorni, è stata una finestra estiva molto calda con la maggior parte delle squadre che si sono rinforzare, le trattative non sono ancora finite, esiste infatti la possibilità di piazzare nuovi colpi grazie al mercato svincolati. Un calciatore ancora in grado di fare la differenza è sicuramente Jeremy Menez, il francese è reduce dall’esperienza con l’America ed adesso ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : MATTARELLA BUSSA ALL'UE, RIVEDERE IL PATTO DI STABILITÀ In un messaggio al Forum Ambrosetti, il Capo dello Stato chiede di favorire il rilancio degli investimenti, dell'istruzione e della ricerca. "L'Italia svolga un ruolo di primo piano per un progetto europeo lungimirante". L'Ecofin informale di Helsinki della prossima settimana potrebbe essere una prima occasione per discutere delle regole di bilancio dell'Unione. A CERNOBBIO TORNA LA ...

Buone notizie per Schwazer nel giorno del suo matrimonio : provette manomesse? Presentata una nuova perizia : Schwazer sposo: l’ex marciatore altoatesino è convolato a nozze con la sua Kathrin e sullo scandalo doping arrivano Buone notizie Giornata ricca di emozioni per Alex Schwazer: l’ex marciatore altoatesino è convolato oggi a nozze con la sua Kathrin Freund. Intanto, per il 34enne, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, arrivano Buone notizie, che fanno sperare. Secondo Tuttosport, infatti, sembra che giovedì verrà ...