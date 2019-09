L' austriaco Kurz risponde a Conte | Non pagheremo i debiti dell' Italia

Fonte : blogo

(Di lunedì 9 settembre 2019) Oggi, durante il suo discorso alla Camera dei Deputati, il Premierha parlatoa necessità di "migliorare il patto di stabilità e di crescita e la sua applicazione, per semplificarne le regole, evitare effetti pro-ciclici e sostenere gli investimenti a partire da quelli legati alla sostenibilità ambientale e sociale".La nuova maggioranza vuole infatti andare a ridiscutere le regole sul patto di stabilità europeo per avere maggiore margine di manovra, in modo particolare sul fronte degli investimenti.La prima risposta dall'estero, molto ostile a queste parole, è arrivata dall'ex cancelliere e leader del Partito Popolare, Sebastian: "L'non può diventare una seconda Grecia. In ogni caso, non siamo disposti a pagare i. Respingiamo categoricamente un ammorbidimentoe regole di Maastricht come chiesto dall'. L'attuale dibattito ...

renatobrunetta : #Kurz (Cancelliere Austriaco, Sovranista): 'Non siamo disposti a pagare i debiti dell'Italia. Respingiamo categoric… - giorgiogaias : RT @renatobrunetta: #Kurz (Cancelliere Austriaco, Sovranista): 'Non siamo disposti a pagare i debiti dell'Italia. Respingiamo categoricamen… - Berlusconi_PE : RT @renatobrunetta: #Kurz (Cancelliere Austriaco, Sovranista): 'Non siamo disposti a pagare i debiti dell'Italia. Respingiamo categoricamen… -