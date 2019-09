L’area dei Castelli Romani vista dallo Spazio | visibili i contorni del vulcano Latium

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra un insieme di piccole città sulle colline dei Colli Albani, conosciute nell’insieme come. A circa 20 km a sud-est di Roma, l’area deiè di natura vulcanica, avendo avuto origine dal collasso delcentinaia di migliaia di anni fa. Idei bordi del cratere interno e di quello esterno sono chiaramentenell’immagine. Due laghi occupano ora i crateri, il piccolo lago di Nemi, ed il più grande, dalla forma ovale, lago di Albano. La città di Castel Gandolfo domina il lago di Albano ed è conosciuta per essere la residenza estiva del Papa, dove molti papi hanno trascorso le loro estati a partire dal XVII secolo. Grazie alle temperature più fresche durante l’estate, i colli e le piccole cittadine sono una destinazione popolare degli abitanti della città che ...

