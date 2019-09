Lana Del Rey canta Ariana Grande | la cover acustica in attesa della partnership Don’t

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019)Del Rey. Lo fa dal vivo, con unadi break up with your girlfriend, i'm bored tratta dall'album Thank U, Next, in una performance per l'anniversario di Live Lounge, il programma acustico di BBC Radio 1, trasmesso lunedì 9 settembre. Lautrice è in piena promozione del nuovo album Norman Fucking Rockwell!, che ha debuttato nella sua prima settimana al terzo posto i classifica Billboard negli Usa con 104.000 copie vendute (il quinto in Fimi in Italia). Invitata ad esibirsi in brani dal suo ultimo album e in unadi una canzone nota al pubblico, la Del Rey ha scelto una delle tracce che più ama dell'ultimo album dinte di cui si è sempre detta ascoltatrice appassionata e di cui aveva particolarmente apprezzato il disco Dangerous Woman. Ecco un estrattosua versionedi break up with your girlfriend, i'm ...

He_Got_Busted : Bene, l'esame non è andato come volevo ma ho dovuto accettare perché probabilmente mi va peggio se lo devo ridare q… - ClariceWr : Quando sono giù di morale inizio ad ascoltare un certo tipo di musica in linea con il mio mood (tipo oggi, con Lana… - OptiMagazine : .@LanaDelRey canta @ArianaGrande, la cover acustica in attesa della partnership #DontCallMeAngel (video)… -