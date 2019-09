L’agenzia spaziale indiana ha scoperto dove è finito il lander lunare Vikram

A lezione di satelliti con gli esperti delL’agenzia spaziale europea : Gli studenti di tutta Europa sono richiamati all’attenzione dall’Esa (european Space Agency): c’è la possibilità di partecipare a un training completamente gratuito per imparare a sviluppare e testare piccoli satelliti, i cosiddetti CubeSats, direttamente con gli esperti di tecnologia e scienze spaziali dell’Agenzia. L’iniziativa, ribattezzata Fly Your Satellite, è alla sua terza edizione e i satelliti prodotti dai ...

Lanciato l’esperimento mini-EUSO delL’agenzia spaziale Italiana : È decollata da Baikonur in Kazakhstan alle 05.38 ora Italiana, con obiettivo la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la capsula russa Soyuz MS-14 con a bordo mini-EUSO, il quarto dei sei esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ad arrivare in orbita. Ad accogliere, sabato 24 agosto alle 07.31 ora Italiana, la Soyuz senza equipaggio a bordo ci sarà, tra gli altri, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, in ...

Tutti a scuola di astronomia alL’agenzia spaziale Europea di Frascati : Un’imperdibile opportunità di formazione in campo astronomico attende i curiosi e gli amanti del cielo. A ottobre nella sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA – ESRIN) di Frascati partirà il nuovo corso di astronomia “Scoprire l’Universo”, per conoscere dalla viva voce di esperti Tutti i segreti del cosmo e per imparare a osservarlo. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di astronomia “Livio Gratton” (ATA) – APS, delegazione territoriale ...

Confermata a Telespazio la gestione della rete ASINet delL’agenzia spaziale Italiana : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha assegnato a Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), la gestione delle operazioni e della manutenzione della rete ASINet, che assicura le comunicazioni tra i centri nazionali e internazionali coinvolti nelle missioni spaziali a partecipazione Italiana. Inoltre, Telespazio fornirà le attività di adeguamento architetturale della rete e il servizio di hosting degli apparati ASINet presso ...

Missione Beyond - Luca Parmitano avvia NUTRISS - il primo esperimento delL’agenzia spaziale italiana sulla ISS : Il primo dei sei esperimenti dell’agenzia spaziale italiana è stato attivato oggi per essere eseguito da Luca Parmitano, astronauta dell’ESA. Si tratta di NUTRISS, un test scientifico realizzato dall’Agenzia spaziale italiana (ASI) proposto dal professor Gianni Biolo dell’Università degli Studi di Trieste. La sperimentazione ha come obiettivo quello di mantenere una composizione corporea ideale evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa ...