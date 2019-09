LA VEDOVA DELL' ISIS Arrestata l' ex moglie del rapper Deso Dogg ucciso in Siria

Toni Servillo : “Emilio VEDOVA ci libera dal senso di colpa che abbiamo spesso nei confronti della realtà” : “Mi sono ritrovato incastrato in queste calli”, diceva Emilio Vedova (1919-2006), veneziano doc, a proposito del suo rapporto con la città lagunare, presa d’assalto più che mai, in questi giorni festivalieri, dal cinema e non solo. “Con quelle parole contenute nei suoi diari è come se avesse percepito il nostro essere gettati nell’esistenza”, ci spiega Toni Servillo, ...

Della VEDOVA chiude le porte al governo M5s-Pd : "+ Europa non assicura sostegno preventivo" : Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, fa chiarezza - in onda a Omnibus su La7 - sulla posizione del suo partito nei confronti di una possibile alleanza di governo giallo-rosso: “Alle condizioni date, noi non assicuriamo un sostegno preventivo al governo M5s-Pd. Valuteremo definitivamente quando avremo di fronte obiettivi, programmi e composizione dell’esecutivo”.“Negli ultimi 14 mesi ci siamo opposti a un governo ...

Strage a San Marco in Lamis - il ricordo della VEDOVA Luciani : "Non bisogna più avere paura" : La commemorazione con don Ciotti a due anni dall'esecuzione mafiosa. I fratelli Luigi e Aurelio Luciani sono vittime innocenti di mafia: erano di passaggio dove i killer stavano uccidendo il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma

Matteo Salvini - le parole della VEDOVA del carabiniere ucciso : "Mario credeva in te - ma..." : Al funerale di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ammazzato a Roma dai due americani, ha partecipato anche Matteo Salvini. "Prima di partire voglio salutare la moglie, i fratelli la famiglia", ha spiegato alle esequie, che si sono tenute lunedì 29 luglio a Somma Vesuviana. E il ministro dell'Inter

L'urlo della VEDOVA : «Tutelate noi - non quei due killer» : La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria. Matteo Salvini, inseguito dal...

Carabiniere ucciso - lo sfogo della VEDOVA con Salvini : «Tutelate noi - non quei due killer» : SOMMA VESUVIANA - La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria....

"Gli avevo detto di non uscire". Carabiniere ucciso - lo strazio della giovane VEDOVA : "Gesù sulla Croce ha avuto cinque piaghe, Mario stanotte ne ha ricevute otto". Rosa Maria Esilio, la giovane moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega piange tra le braccia di suo padre. Come riporta il Corriere, la donna si lascia andare alla disperazione tra le braccia di suo padre. "Lo sai,

Atlantia : Della VEDOVA - ‘nazionalizzazione scelta sciagurata’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Atlantia è un gruppo solido e la scelta da parte di FFSS per Alitalia rappresenta una totale marcia indietro di Di Maio e Toninelli sulla sua affidabilità. Ma questa notizia non fa cambiare opinione: la nazionalizzazione di Alitalia e la imposizione a CdP di partecipare è una scelta politica sciagurata ai danni dei contribuenti”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa Benedetto Della ...

Barletta - 50enne punto da un ragno della specie 'VEDOVA nera' in giardino : salvo - è grave : Un uomo di 50 anni si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Barletta dopo essere stato punto da un ragno della specie "Latrodectus tredecimguttatus", appartenente alla famiglia della famigerata "vedova nera". L'uomo, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, stava lavorando in giardino presso il suo domicilio di Margherita di Savoia, noto centro della provincia di Foggia. All'improvviso ha sentito una puntura ...