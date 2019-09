La scuola in numeri | 10 grafici per raccontare la situazione italiana

Assunzioni scuola 2019 docenti - ATA ed educatori : i numeri : Il Mef ha detto sì alle Assunzioni dei docenti della scuola per l’a.s. 2019/2020, autorizzandone 53.6267. Rispetto alla richiesta presentata dal Miur, sono state tagliate 5000 immissioni in ruolo. Sono previste circa 150mila supplenze per quest’anno, inclusi i posti in deroga. Nel dettaglio, i numeri dei posti disponibili dopo la mobilità del personale docente (posti comuni e di sostegno) per un totale di 58.646, sono: Infanzia: ...