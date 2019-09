La première di Jennifer Lopez interrotta dalle proteste degli animalisti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sandra Rondini Sul red carpet del "Toronto Film Festival", dove era attesa per la premiere del suo film "Hustlers", l'attrice è stata fischiata e contestata duramente da un gruppo diAl fianco del fidanzato Alex Rodriguez,in sensuale abito giallo dalla scollatura abissale ha fatto la sua apparizione sul red carpet della premiere del film “Hustlers” al Toronto International Film Festival. Ad attendere la diva oltre ai suoi fan, una nutrita schiera di ambientalisti che hanno preso a urlarle contro per via della sua ostentata passione per le pellicce. Sebbene a Toronto non ne indossasse nessuna, glil’hanno attesa al varco: appena scesa dalla sua limousine, pronta a fare il suo ingresso trionfale al “Roy Thomson Hall”, è stata assalita da urla di disapprovazione. I protestanti le hanno gridato: “Assassina!”, “Smetti di indossare pellicce!” ...

