La polemica del giorno

Genova - il Comune dà patrocinio all’evento del blogger che nega il reato di stalking e deride le donne sfregiate con l’acido : è polemica : “Il reato di stalking è uno dei pochi per cui in Italia si va in carcere. Ed è diventato uno strumento letale in mano a persone in malafede, che ne fanno uso per vendicarsi, schiacciare e zittire ex ‘scomodi’”. Così, nella sua pagina Facebook, il blogger e scrittore Davide Stasi descrive il reato di stalking, considerato, in pratica, un reato che lascia “legioni di uomini ingiustamente umiliati”. Fin qui non ...

Mostra del Cinema di Venezia - a J’Accuse va solo il “leoncino” : la presidentessa di giuria e il veto su Polanski – La polemica : Chiedetemi tutto, ma non di dare il Leone d’Oro a Roman Polanski. A premi consegnati, meglio raccontarla tutta. Lucrecia Martel non avrebbe mai permesso che trionfasse il J’Accuse Polanskiano. Pregiudizialmente. Le motivazioni sono le solite. Stupro, processi, fughe, condanne, perdono della vittima trent’anni dopo. Altro che “artista separato dall’uomo”. Pur di non avere Polanski (o il suo ologramma) tra i piedi a gongolare la notte ...

La ministra del Lavoro e delle pensioni britannica - Amber Rudd - si è dimessa in polemica con le politiche di Boris Johnson su Brexit : Nel Regno Unito, la ministra del Lavoro e delle pensioni Amber Rudd si è dimessa dal proprio incarico in polemica con il primo ministro Boris Johnson, accusando il suo governo di non avere tra le priorità l’uscita dall’Unione Europea con

Genova - emessa l’ordinanza “anti-Vespa” : esentati i mezzi storici. Misura “figlia” della procedura d’infrazione Ue - ma è polemica : Il Comune di Genova ha emesso l’ordinanza con cui vieta l’ingresso in centro città ai mezzi da euro 2 in giù, ad eccezione dei “mezzi storici iscritti nei registri nazionali saranno esentati”. Lo stesso sindaco Marco Bucci ha chiarito che saranno esonerate dal provvedimento, già ribattezzato “anti-Vespa”,”anche le due ruote, certo, se si registrano, si metteranno a posto, se hanno le caratteristiche per ...

Ferrara - la giunta leghista ordina 385 crocifissi per le aule scolastiche. Salvini si complimenta. polemica del Pd regionale : “Scelta ipocrita” : Un ordine di 385 crocifissi in vista dell’avvio dell’anno scolastico. A commissionarlo è stato il comune di Ferrara, dal 9 giugno guidato dal sindaco leghista Alan Fabbri. L’amministrazione, dopo aver fatto un censimento sul numero di aule che ne sono sprovviste, ha adottato provvedimenti per inserirne uno tra gli arredi di ogni ambiente delle scuole di sua proprietà. La scelta della giunta, la prima di centrodestra in una città che per ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi Al centro Della polemica! : Caduta Libera: il campioncino Nicolò Scalfi torna nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta. Ecco perché e che cosa è successo… Nicolò Scalfi è stato uno dei concorrenti più amati di Caduta Libera. Allo stesso tempo, la sua grande bravura e capacità di indovinare sempre ha portato più volte una parte di pubblico a credere che ci fossero dei trucchi dietro il programma condotto da Gerry Scotti. Da più di un mese Scalfi è stato ...

Cristiano Ronaldo - l’esultanza è polemica : il portoghese fa il gesto del VAR [VIDEO] : Si sta giocando Juventus-Napoli. Siamo ormai nei minuti finali e la partita si è clamorosamente riaperta. Dopo il 3-0 firmato da Cristiano Ronaldo sono arrivati i gol di Manolas e Lozano a mettere un po’ di pepe nel finale. Proprio il gol del portoghese della Juventus ha destato scalpore. Esultanza polemica di CR7, che dopo il gol ha fatto il classico gesto del VAR. La prima giornata proprio la tecnologia aveva annullato la rete del ...

Napoli - giovane mamma muore di tumore : polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio. Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

NBA – La verità di Kobe Bryant : “Shaquille O’Neal con la mia etica del lavoro avrebbe 12 anelli. Fra me e lui nessuna polemica” : Kobe Bryant esprime il suo pensiero critico sull’ex compagno Shaquille O’Neal e la sua etica del lavoro: pronta la risposta di Shaq, ma fra i due nessun problema Nel corso di una convention a Los Angeles, Kobe Bryant ha espresso il suo parere critico sull’ex compagno Shaquille O’Neal. Il ‘Black Mamba’ ha spiegato che, se Shaq avesse avuto la sua stessa ‘etica del lavoro’ ad oggi sarebbe il ...

Miccoli tra le vecchie glorie del Palermo : è polemica : “Il Palermo e tutti coloro che lo rappresentano e vi operano sono chiari e netti nel condannare la mafia e la malavita, nonche’ il mancato rispetto della legalita’ in genere, quale che esso sia e in qualsivoglia forma si presenti“. E’ il messaggio attraverso una nota della società’ sportiva dilettantistica Palermo sulle polemiche relative alla presenza in campo stasera di Fabrizio Miccoli ...

La notte della Taranta - polemica sull’esibizione di Gué Pequeno : “Vorrei essere sotto al palco con una granata” - “Io vi denuncio” : Gué Pequeno è stato ospite della notte della Taranta. Ma la sua esibizione ‘non è andata giù’ a molti che hanno seguito lo spettacolo e che l’hanno trovata a dir poco fuori luogo rispetto alla tradizione. Gué ha messo insieme pizzica e rap: “Non è fantascienza. Il groove, il bit è riconducibile un po’ al nostro mondo, un po’ funky, un po’ black, la radice è quella”, aveva detto Gue all’Ansa, durante le prove. ...

Maglia sessista del vicesindaco leghista nel Veronese : è polemica : Maglia sessista del vicesindaco leghista nel Veronese: è polemica È bufera sul numero due del comune di Roveré Veronese che, in occasione della sagra del paese, è salito sul palco con una maglietta con una scritta sessista. La denuncia è arrivata da una signora che ha scritto una lettera a L’Arena . Tante le critiche sui ...

“Ma chi se ne frega di chi c’era ai funerali?”. Nadia Toffa : polemica sconvolgente del giornalista : A poco più di una settimana di distanza dai funerali dell'amata conduttrice Nadia Toffa, le polemiche sugli assenti stentano a spegnersi. Tra le futili polemiche che si sono innescate dopo un evento doloroso come la morte di Nadia Toffa, c’è anche quella che vede nel mirino i vip che non avrebbero presenziato al funerale. Tra i personaggi presi di mira perché assenti tra la folla che dava l’ultimo saluto alla conduttrice e inviata de ‘Le Iene‘, ...

È polemica per la scelta dell’arbitro portoghese per Torino-Wolverhampton : È polemica per la designazione della quaterna arbitrale per Torino-Wolverhampton. Ha infatti sorpreso la scelta dei portoghesi, dal momento che la formazione del Wolverhampton ne schiera ben 14 tra campo e preparatori atletici. Non che Dias non sia un arbitro di livello, come spiega la Gazzetta dello Sport, è internazionale dal 2010, è un «èlite »scelto per un Playoff dove di solito arbitrano i «first», per lui parlano 494 partite in carriera ...