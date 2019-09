La giacca in jeans | il capo da avere per la mezza stagione

Fonte : dilei

(Di lunedì 9 settembre 2019) Lain denim è uno dei miei passe partout preferiti. Pensate che ne ho conservata una di quando avevo dieci anni, che all’epoca andava portata oversize e adesso invece la indosso con la manica a tre quarti! E’ unfacilissimo da abbinare e che, in stagioni come questa, in cui non fa troppo freddo, ma nemmeno troppo caldo, è ideale per completare un look in modo easy e senza strafare. Vediamo qualche idea di look per indossarla. Pantaloni Pinko,denim Rag & bone, t-shirt Stella McCartney, Sneakers Golden Goose, miniborsa Off White, Occhiali Hugo Boss Lain: con la camicia Semplicissima, con il collo della camicia portato fuori da quello della, sfianca o dal taglio dritto, lunga o corta a seconda della vostra fisionomia, questo è un modo molto semplice di indossarla, perfetto sia durante la settimana per un look easy, magari con una ...

antbag72 : #buongiorno. Se vedete girare un tizio per #milano con giacca militare (mica me la ricordavo...entropia da armadio… - mikrotannie : qui stanno con la giacca di jeans - __TAEMlNlSM : @aishitexiu ho quello da vecchiette......ho messo le calzette di star wars per sentirmi più giovane......la giacca… -