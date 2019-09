La Ferrari vince a Monza | Raz Degan | Lapo Elkann e Del Piero scatenati nel box della

F1 : trionfo Leclerc - Monza in delirio per la Ferrari : “Un sogno vincere qui - vale 10 volte di più” : Il monegasco resiste a Hamilton e Bottas e bissa il successo del Belgio. Il team principal Binotto lo applaude: «Bravo, oggi sei perdonato, sei tutti noi»

Leclerc con la Ferrari vince il Gran Premio di Monza 2019 : Grazie Leclerc. La marea rossa ha invaso la pista subito dopo il traguardo in un delirio collettivo atteso da nove anni. Tanti ne erano passati dall'ultimo successo della Ferrari a Monza (Fernando Alonso nel 2010). A spezzare l'incantesimo quello che è stato definito «il predestinato», Charles Leclerc, che otto giorni dopo la sua prima vittoria in Formula 1 in Belgio ha concesso il bis nella gara più attesa, ...

Finalmente Leclerc! La Ferrari vince in Belgio : Gioia, tristezza, emozione, sollievo. C'è di tutto nella prima vittoria Ferrari in Formula 1 di Charles Leclerc, che ha conquistato il gran premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Un successo atteso da tempo (il primo stagionale per la Rossa che non vinceva da Austin 2018) e arrivato al termine di un fine settimana perfetto, nel quale il giovane pilota monegasco ha dimostrato fin dal venerdì di essere il più ...

Primo trionfo Leclerc - a Spa Ferrari torna a vincere : Charles Leclerc non dimentichera' mai il 1 settembre 2019, giorno della sua prima vittoria in Formula 1 e del gran dolore per la scomparsa di un amico, il pilota francese Anthoine Hubert. La gioia e' appannata ma e' invece forte la consapevolezza di aver onorato al meglio il collega e di aver "coronato il sogno di bambino". E' giusto, quasi inevitabile, quindi che sia stato lui, il 'predestinato' a riportare la Ferrari al successo dopo una ...

