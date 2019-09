Kingdom Hearts 3 presenta il DLC Re | Mind con un trailer

Kingdom Hearts 3 : il nuovo trailer dedicato a ReMind arriverà la prossima settimana : A giugno, il director di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, parlò dei prossimi DLC del gioco, inclusa l'espansione ReMind. Square Enix pubblicò un breve trailer, ma come è tipico del franchise di Kingdom Hearts, ci ha lasciato molte più domande che risposte. Probabilmente, scopriremo presto di più sul primo importante DLC di Kingdom Hearts 3, perché Square Enix ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer dedicato. Come annunciato dalla compagnia ...

La seconda parte di Kingdom Hearts : VR Experience ha una data di uscita : Se siete tra coloro che hanno apprezzato Kingdom Hearts: VR Experience, sarete felici di sapere che il secondo aggiornamento dell'esperienza per la realtà virtuale per PlayStation VR verrà pubblicato il 25 luglio.L'annuncio arriva direttamente da Square Enix, che conferma "Olympus Coliseum" come seconda parte.Oltre ad aggiungere mondi familiari, ovvero il mondo di Hercules, l'aggiornamento consente anche l'uso di un controller di movimento, in ...

Kingdom Hearts 3 è il gioco più venduto in Giappone nel 2019 : The Division 2 potrà anche essere il gioco più venduto del 2019, tuttavia in Giappone le cose stanno diversamente, al suo posto abbiamo infatti Kingdom Hearts 3.Il terzo capitolo della saga d Square Enix ha raggiunto un risultato davvero niente male, con le sue 830.000 di copie nel solo territorio Giapponese e le 5 milioni di unità vendute nel mondo. Se siete curiosi di conoscere la classifica, di seguito potete trovare i primi 20 giochi:Kingdom ...