Karina Cascella | Tempation Island? Durerei 10 minuti Invece al Grande

“Le star ci ridono dietro”. Karina Cascella ‘sbotta’ sui social - non risparmia critiche ai suoi colleghi : Karina Cascella, interrogata su Instagram dai suoi follower circa la sua assenza dalla Mostra del Cinema di Venezia, ha spiegato perché ha preferito restare a casa. “Ragazzi – ha scritto polemicamente – ma perché continuate a farmi questa domanda? Ma vi pare normale vedere ciò che si è visto a Venezia? Io posso capire che dei brand decidano di farsi rappresentare da alcune celebrità, lo capisco, ci sta. Ma ci sono nomi e nomi su!”. E ancora: ...

Karina Cascella : “A Venezia 2019 gente che non ha mai visto un film - le star ci ridono dietro” : Karina Cascella dice la sua sulla parata di influencer ed ex volti dei reality show che hanno sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. “Sul red carpet c’è gente che non ha mai letto un libro o visto un film” lamenta l’ex opinionista di Uomini e Donne, che conclude: “La verità è che le star ci ridono dietro”.Continua a leggere

“La dignità non si vende…”. Karina Cascella senza peli sulla lingua : l’attacco è al veleno : Karina Cascella dopo le continue ed insistenti domande da parte dei follower circa la sua assenza al Festival del Cinema di Venezia 2019 ha voluto dire la sua. L’ex opinionista di Uomini e Donne è nota al pubblico per la sua franchezza e ha deciso di commentare la presenza di alcuni ex volti del noto dating show di Maria de Filippi con un post su Instagram “Non vi accanite su stupidate, su frasi e parole scontate e banali. Quando ...

Karina Cascella : Quanti vip inutili a Venezia : L'ex opinionista di "Uomini e Donne" non si è vista al Festival di Venezia e, interrogata dai suoi follower, ha spiegato il motivo della sua assenza. Karina Cascella, interrogata su Instagram dai suoi follower circa la sua assenza dalla Mostra del Cinema di Venezia, ha spiegato perché ha preferito restare a casa. “Ragazzi - ha scritto polemicamente - ma perché continuate a farmi questa domanda? Ma vi pare normale vedere ciò che si è visto a ...

Karina Cascella - red carpet non per tutti : “Dignità non si vende” : Festival di Venezia, Karina Cascella attacca quei personaggi senza arte né parte che hanno comunque sfilato sul red carpet Karina Cascella non ha mai peli sulla lingua. E non le sono cresciuti nemmeno durante il Festival di Venezia 2019! Ha avuto da ridire (condividendo il pensiero di tanti) su alcuni personaggi che hanno sfilato sul […] L'articolo Karina Cascella, red carpet non per tutti: “Dignità non si vende” proviene da ...

Karina Cascella : 'influencer al Festival Venezia?'/ 'Alcuni dovevano stare a casa' : Karina Cascella sula polemica degli influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: ' tanti avrebbero fatto bene a restare a casa'

Karina Cascella - il nuovo look è ‘boom’ : “Vi piaccio così?”. Ma i fan notano ‘qualcosa’ : L’opinionista Karina Cascella è uno di quei personaggi che non esita a condividere con i followers di Instagram ogni cosa che fa. Soprattutto perché lei è sempre in grado di difendersi anche nel caso in cui le arrivi qualche accusa da parte degli haters. Come tutti i fan sapranno, l’opinionista dei salotti televisivi Mediaset si è da poco trasferita a Bergamo dal suo futuro marito Max, lasciando la tanto amata Milano. Naturalmente, ...

Karina Cascella labbra rifatte e schiarimento capelli : cambia ancora (Foto) : Cambio di look di Karina Cascella, ecco cosa ha deciso di fare questa volta l’opinionista Karina Cascella ama cambiare. Non molti mesi fa, ha deciso di tagliare molto i suoi capelli: una scelta, questa, che le donne non prendono alla leggera; aveva capito che bisognava dare una svolta alla propria vita, iniziando proprio dal suo […] L'articolo Karina Cascella labbra rifatte e schiarimento capelli: cambia ancora (Foto) proviene da ...

Karina Cascella si confessa : “Mio padre aveva problemi con l’alcol” : Karina Cascella torna a parlare di suo padre e rivela: “Non è stato facile” Karina Cascella è sicuramente uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo degli italiani. Opinionista fissa da Barbara d’Urso, l’influencer nelle scorse ore si è raccontata a cuore aperto ai fan, rivelando alcuni dettagli intimi sulla sua infanzia e sul rapporto con suo padre che ha avuto non pochi problemi con l’alcol. Mio padre ...

Karina Cascella - messaggio speciale : “Spero mi perdonerai” : Karina Cascella scrive un messaggio speciale per una delle sue sorelle ed emoziona tutti L’ex opinionista di Uomini e Donne nella giornata di oggi ha scritto un bellissimo post dedicato alle sue sorelle e in particolare ad una di loro. Karina Cascella è una donna molto legata alla sua famiglia e lo era specialmente a […] L'articolo Karina Cascella, messaggio speciale: “Spero mi perdonerai” proviene da Gossip e Tv.

“Ma che labbra hai?”. Karina Cascella - la foto fa infuriare e scatta la pesante accusa : Karina Cascella ama provocare e questa volta lo ha fatto sui social network. L’opinionista dei talk show di Barbara D’Urso si è fatta notare per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 1 milione di follower. Come sempre molti dei suoi follower non hanno apprezzato lo scatto e l’hanno sommersa di insulti e critiche.\\ L’ospite fissa di Pomeriggio Cinque ha postato un’immagine che la vede a bordo di una barca con indosso ...

Karina Cascella - è caos dopo foto sensuale : lei sclera “Rodimento di c…o” : Uomini e Donne, Karina Cascella e le polemiche su Instagram per una foto Anche se Karina Cascella dovesse pubblicare una foto in cui viene ricevuta da Papa Francesco la gente avrebbe da ridire, come farebbe del resto con qualsiasi altro personaggio famoso, e non sempre avendone motivo, visto che l’odio sui social network viene scatenato […] L'articolo Karina Cascella, è caos dopo foto sensuale: lei sclera “Rodimento di ...

Karina Cascella non si trattiene - nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lo scandalo è servito Lo scandalo che ha travolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non termina certo con oggi, visto che in molti sono entrati a gamba tesa nella faccenda, a partire da Selvaggia Roma che ha lanciato delle accuse pesantissime al suo ex. Si è detto persino che entrambi […] L'articolo Karina Cascella non si trattiene, nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ...

Karina Cascella - la confessione sul passato difficile : Karina Cascella racconta il suo passato difficile, fatto di dolore e di problemi, ma segnato anche dalla voglia di rinascere. L’opinionista di Barbara D’Urso ed ex volto di Uomini e Donne, si è confidata con i follower su Instagram. Classe 1980, Karina è originaria di Aversa, in provincia di Napoli, e ha vissuto un’infanzia tutt’altro che facile. La Cascella ha sempre avuto un ottimo rapporto con la madre, a cui era ...