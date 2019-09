Joker è il nuovo malware Android che ha già infettato oltre mezzo milione di smartphone

Joker – Trailer Finale e Nuovo Poster : Warner Bros è lieta di presentare il Trailer Finale e il Nuovo Poster dell’attesissimo Joker. Frammenti che lasciano con il fiato sospeso, non per la spettacolarità delle immagini, quanto per il fascino e la potenza interpretativa di Joaquin Phoenix. Protagonista che, ad un primo sguardo, sembra che riuscirà a creare un profondo legame con il suo pubblico, trascinandolo all’interno di una mente piena di voragini. Un Trailer che ci ...