Ivrea | polizia blocca entrata all’asilo per bimbi non vaccinati | mamma in sciopero della

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Apertura di anno scolastico carico di tensione oggi in una scuota materna didove sono intervenuti addirittura agenti diin borghese per impedire ad alcuni genitori di portare in classe i loro piccoli non in regola con i vaccini previsti dalla legge. Una delle mamme ha deciso di avviare unofame.

LaStampa : La mamma di due gemelle non in regola è da questa mattina all’interno del cortile della scuola Villa Girelli e ha c… - MaCalacia : RT @LaStampa: La mamma di due gemelle non in regola è da questa mattina all’interno del cortile della scuola Villa Girelli e ha cominciato… - cominciaascavar : -