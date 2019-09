Italia-Austria baseball | Europei 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Basket in carrozzina - Europei 2019 : è una buona Italia dopo le prime tre uscite e le vittorie con Austria e Polonia : Sono in corso di svolgimento in questi giorni gli Europei di Basket in carrozzina a Walbrzych, nella bassa Slesia, in Polonia. Qui, dove vivono circa 120.000 persone, l’Italia si sta comportando tutto sommato bene con un roster di sicura esperienza guidato dal quarantasettenne, intramontabile Fabio Raimondi. Gli azzurri hanno esordito, nel girone A, perdendo contro la quotata Gran Bretagna per 54-76, ritrovandosi sotto per 11-25 già nel ...

Moto 3 – Fenati ritrova la vittoria in Austria : doppietta Italiana al Red Bull Ring : Romano Fenati trionfa in Austria: splendida vittoria del pilota italiano del Team Snipers al Red Bull Ring Romani Fenati show in Austria: dopo la penalizzazione di ieri che ha privato il pilota italiano del Team Snipers della pole position è arrivata una speciale vittoria. Fenati ha ritrovato il successo al Red Bull Ring dopo quasi due anni di vuoto. Il pilota italiano, partito dalla seconda posizione in griglia, si è aggiudicato ...

Hockey prato femminile - Europei Pool B 2019 : Italia spettacolare - Austria distrutta. Si vola in Pool A : Era l’obiettivo minimo ed è stato raggiunto senza particolari patemi. L’Italia dell’Hockey su prato femminile torna nel gotha europeo: nella manifestazione continentale di Pool B, infatti, la Nazionale guidata da Roberto Carta si è imposta per 4-0 sull’Austria nella semifinale, agguantando il pass per la massima serie (quella che comprende le migliori otto squadre del Vecchio Continente). Risultato importante anche in ...

Terremoti : scossa in Austria - vicino al confine con Italia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.6 si è verificato in Austria, a 18 km da Tarvisio (UD) alle 23:49:09 di ieri, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoti: scossa in Austria, vicino al confine con Italia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Biathlon - i convocati dell’Italia per i raduni di Obertilliach e Hochfilzen. L’Austria ospita 14 azzurri : Le squadre A e B della Nazionale di Biathlon si raduneranno in Austria da oggi: squadra A agli ordini del direttore tecnico Fbrizio Curtaz al lavoro fino a giovedì 8 agosto ad Obertilliach anche alla presenza degli allenatori Klaus Hoellrigl e Nicola Pozzi, e della fisioterapista Angelika Renzier. Sono cinque gli azzurri convocati: Giuseppe Montello, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. Sempre da oggi, e ...

Filippo Irdi e Ermanno Zanella : due imprenditori Italiani che hanno lanciato un brand di occhiali in Austria : Filippo Irdi, romano di 30 anni, web marketing, insieme al quasi coetaneo designer Ermanno Zanella (31 anni) sono i co-founders di Uptitude, un’azienda che ha lanciato sul mercato online un brand di occhiali realizzati attraverso il riutilizzo delle vecchie tavole da snowboard e sci dismessi. Uptitude ridà vita a questi materiali sotto forma di occhiali da sole e da vista. Lo fanno da fuori dall’Italia. Sostenuti dalla loro community e ...

Austria - pubblicità di panino del McDonald's : 'Per veri mafiosi' - Italiani indignati : Da diversi giorni ormai sta montando la polemica intorno ad una pubblicità di McDonald's in Austria, dove sono comparsi dei cartelloni che ritraggono la foto di un panino chiamato "Bella Italia", il quale ha uno slogan che, in poche parole, recita così: "per veri mafiosi". Nel nostro Paese, ma anche tra i tanti italiani residenti all'estero, è stata tanta l'indignazione quando si è il cartellone pubblicitario. Questa pubblicità non è andata giù ...