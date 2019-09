Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Potenza, 9 set. (AdnKronos) – ‘Ilè fondamentale in fase didi una startup a in quanto, nel nostro caso, l’acciaio che è la nostra materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza”. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila euro. ‘Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili – ha aggiunto Potenzieri – è importante avere ...

bizcommunityit : Italcables: 'Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup' #startup - fisco24_info : Italcables: 'Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup' : -