In vendita il mega yacht di Paul Allen Il prezzo? 326 milioni di dollari

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Francesca Galici Gli eredi dihanno messo inl'Octopus, ilcon 41 cabine in cui incisero anche Mick Jagger e gli U2. Il? Non certo per tuttiè stato uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, la mente che ha dato vita al colosso di Microsoft insieme a Bill Gates. È morto quasi un anno fa, il 16 ottobre 2018, e i suoi eredi hanno deciso di vendere quello che era uno dei suoi acquisti più amati, loOctopus. Lungo 126 metri, quando venne consegnato nel 2003 era uno deglipiù grandi del mondo e ne parla con grande affetto lo stessonelle sue memorie. In “Idea Man” scrive: “Quando sono stato sul ponte per la prima volta, mi sono sentito come se fossi su un'astronave” e in effetti la sua stazza è davvero impressionante. Per fare un paragone, basti pensare che è più lungo di un campo di calcio. Più che uno ...

jove1908 : @andreozzi93 @Probo_06 @capuanogio @Ruttosporc Quindi che si pagava con la vendita delle magliette era una mega stronzata! - vialcar46 : #agorarai sembra che il #Salvini abbia già aperto in via Montenapoleini un mega store per la vendita di jackets mil… - AntonioTorel79 : @AGCOMunica VERGOGNOSO!! Urge una legge ad hoc!! E multe salate @TIM_OfficialAnche a me Vodafone ha proposto 100meg… -