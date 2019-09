In questa grotta potete vivere tre giorni come se foste su Marte

Fonte : wired

(Di lunedì 9 settembre 2019) La missione Astroland, che simula le condizioni di vita suin unaspagnola (foto: TripAdvisor) Perper tresunon serve andare nello spazio. Basta fare qualche clic su TripAdvisor e sborsare 6mila euro per prenotare l’esperienza Astroland: un soggiorno in unain Spagna che simula l’ambiente del pianeta rosso. La vacanza in stile alieno si svolge nella Stazione Ares, unaalta 60 metri e lunga 1,5 chilometri che si trova nei Monti Cantabrici (la Cantabria è una regione autonoma nella costa nord della Spagna). Qui il turisti spaziali trascorrono tree tre notti, vivendo in condizioni che ricordano quelle presenti su. https://www.youtube.com/watch?v=3mioqGCOnHo Il pacchetto completo dura però molto di più: prima di infilarsi nelle viscere della terra alla ricerca di marziani, sono previste tre settimane di preparazione ...

