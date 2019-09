In Italia all' asilo nido pubblico solo un bambino su 10 | più disuguaglianze e povertà

Baseball - Europei 2019 : l’Italia vuole il terzo successo - Austria a caccia della prima gioia : Prosegue il cammino della Nazionale italiana di Baseball negli Europei 2019, con gli azzurri che, dopo aver sconfitto con qualche patema di troppo Francia e Croazia, scenderanno in campo quest’oggi, alle ore 11.00, in quel di Bonn (Germania), contro l’Austria, reduce invece da due ko. L’Italia, formazione tra le più accreditate per la vittoria finale, ha ormai conquistato l’accesso ai quarti di finale, nella nuova formula ...

Italia-Austria baseball - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Arriva, questa volta di mattina, la terza gara del girone B degli Europei di baseball che mette di fronte Italia e Austria. Le due squadre arrivano con bilanci opposti: due successi per gli azzurri, nessuno per gli austriaci. L’Italia del manager Gilberto Gerali, dopo una prima convincente prova contro la Francia, ha rischiato davvero grosso contro quella che è la più chiara sorpresa di questo raggruppamento, la Croazia, che è ancora a ...

Dalla Ferrari di Leclerc alla nazionale di Mancini : ?brilla l’Italia dello sport : È una Italia che va, quella che si è vista a Tampere. Va la Rossa di Maranello, ma va anche l'azzurro di Roberto Mancini che in Finlandia si porta a casa, oltre che il “quasi” pass per gli Europei, la sesta vittoria (2-1) consecutiva nelle qualificazioni

Migranti - Parigi apre all'Italia l'asse nella Ue : piano di Palazzo Chigi : Parigi «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» scrisse il 6 febbraio su Facebook l'allora vice premier del Conte 1 Luigi Di Maio per commentare il suo incontro, vicino a...

DALLA CINA/ Lao Xi : i tre sconfitti che regalano l'Italia all'instabilità : In Italia ci sono tre sconfitti: Salvini, con i suoi guai internazionali, Renzi, ora senza possibilità di movimento, e il parlamento stesso

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia conquista il bronzo ma sogna il bottino pieno. Gioco altalenante - ora testa alle Olimpiadi : L’Italia è tornata sul podio agli Europei di Volley femminile a distanza di dieci anni dall’ultima volta, la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo nell’edizione 2019 della rassegna continentale a dieci anni dal trionfo di Lodz. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno raggiunto l’obiettivo minimo che si erano poste alla vigilia, la stagione era stata tutta incentrata sulla qualificazione alle Olimpiadi di ...

Euro 2020 : 2-1 alla Finlandia - Italia sesta vittoria su 6 : L'Italia trova la sesta gioia consecutiva, batte la Finlandia 2-1 grazie al gol di Ciro Immobile, che non segnava in azzurro da due anni, e la rete di Jorginho su calcio di rigore, dopo il momentaneo pareggio di Pukki sempre dal dischetto, e conquista altri tre punti preziosi per ipotecare la qualificazione a Euro 2020, portandosi a 18 punti, +6 proprio sulla Finlandia che non subiva gol dalla gara con gli azzurri all'andata. A Tampere i padroni ...

Italia - Immobile segna e si toglie un sassolino dalla sarpa : “il gol era un peso - su di me sono state dette tante cose…” : Ciro Immobile segna il gol del momentaneo 0-1 dell’Italia contro la Finlandia ed interrompe un digiuno lungo 2 anni: l’attaccante azzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post gara Dopo 2 anni di astinenza, Ciro Immobile torna a segnare un gol in Nazionale. La rete del momentaneo 0-1 dell’Italia sulla Finlandia ha significato tanto per l’attaccante della Lazio che si è liberato di un peso. Criticato ...

Baseball - Europei 2019 : Olanda KO con la Repubblica Ceca - si salvano Italia e Germania : La sorpresa, quella grandissima, arriva alla seconda giornata: la Repubblica Ceca compie un’impresa spettacolare e riesce a battere l’Olanda per 8-6, sconvolgendo completamente tutte le previsioni della vigilia. Tale successo riscatta nel girone A la formazione Ceca, abile a sfruttare la forma di Cech, Cervenka e dei due Hautmar. Decisivi prima il quarto inning da 4 punti e poi il nono, che costruiscono la gran parte del clamoroso ...

Finlandia-Italia 1-2 Immobile più Jorginho - azzurri con un rigore dubbio a un passo dalla qualificazione : Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l?Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri. Al 59' Immobile firma di testa il...

Finlandia-Italia 1-2 Immobile più Jorginho - azzurri con un rigore dubbio a un passo dalla qualificazione : Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l?Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri. Al 59' Immobile firma di testa il...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Deluso dalla mia prestazione in gara” : Amareggiato e con poca voglia di parlare. E’ una brutta giornata per Sebastian Vettel quella di Monza. E’ il GP d’Italia della negatività completa per lui: errore marchiano alla variante Ascari, 13° (doppiato) e vittoria del compagno di squadra Charles Leclerc. Notte fonda per lui e nessuna giustificazione davanti ai microfoni: “Deluso dalla mia prestazione“, le parole in sintesi di Seb, che vede perdere sempre di ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : i momenti salienti della corsa. Tripudio rosso per la vittoria di Leclerc davanti alle Mercedes : Una marea rossa ha invaso la pista di Monza al termine del GP d’Italia 2019 di F1, migliaia di tifosi sparsi sotto al podio per festeggiare la fenomenale vittoria del predestinato Charles Leclerc. Il monegasco è stato autore di una prova maiuscola, ha difeso con i denti la prima posizione dagli attacchi delle due Mercedes di Lewis Hamilton prima e di Valtteri Bottas poi e ha riportato la Ferrari alla vittoria a Monza dopo nove lunghissimi ...

LIVE Italia-Polonia 2-0 volley - Finale terzo posto Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre a un set dalla medaglia di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Polonia 2-0 (25-23; 25-20). azzurre a un set dalla medaglia di bronzo. 25-20 Egonu chiude i conti. L’Italia ha vinto il secondo set. 24-20 Sorokaite viene murata… Mazzanti chiama time-out. 24-19 Folie sbaglia totalmente il primo tempo. L’Italia si è spenta dopo aver dominato il secondo set, per fortuna ci sono altri cinque set-point. 24-18 Stysiak annulla il primo ...