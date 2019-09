Il titolo Juve vola di nuovo in borsa | effetto Jeep?

Milano Finanza : Juve - niente cessioni. E il titolo cade in borsa : Le mancate cessioni degli esuberi sul mercato estivo da parte della Juventus hanno avuto ripercussioni in borsa. Milano Finanza scrive che ieri il titolo ha chiuso con un saldo negativo del 2,8%, uno dei peggiori del Ftse Mib, a quota 1,44 euro. Dopo l’impennata di giugno (1,62 il 16 giugno) per le voci che davano possibile l’arrivo di Pep Guardiola in panchina, le azioni del titolo Juve hanno subito un calo costante che è peggiorato ...

Juve peggior titolo a Piazza Affari - resta il nodo esuberi : Seduta in calo per il titolo Juventus a Piazza Affari. In un mercato intonato positivamente, con il Ftse Mib che guadagna l’1,16% nonostante l’incertezza per l’evoluzione della crisi di governo, le azioni della società bianconera cedono circa il 2% a quota 1,49 euro, mettendo a segno la peggior performance tra le blue chip del listino […] L'articolo Juve peggior titolo a Piazza Affari, resta il nodo esuberi è stato ...

Neymar Juventus - ultime notizie : titolo in borsa schizzato come per Guardiola : Neymar Juventus, ultime notizie: titolo in borsa schizzato come per Guardiola Neymar lascerà il Paris Saint Germain? Il futuro dell’asso brasiliano sembra ormai lontano dalla Francia. Al duello tra Real e Barcellona per aggiudicarselo si sarebbe aggiunta anche la Juventus. Neymar Juventus: Dybala alternativa al brasiliano Ad accreditare l’indiscrezione di un inserimento della Juventus nelle trattative tra Psg e i due top club spagnoli ...

Dalla Spagna - il giornale Sport : Juve vorrebbe Miranda del Barça solo a titolo definitivo : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani ed è evidente l'intento dirigenziale in questo calciomercato estivo, ringiovanire una rosa che dopo diversi anni di trionfi ha bisogno di freschezza e qualità. Gli arrivi di De Ligt, Rabiot, Demiral e Pellegrini sono proprio in tal senso, inoltre l'attenzione della dirigenza verso l'under 23 e la primavera (con tanti investimenti) dimostra la volontà di partire da giovani di qualità per costruire una ...

De Ligt non scalda gli investitori : titolo Juve giù in Borsa : L’arrivo di Matthijs De Ligt non ha particolarmente scaldato gli investitori in Borsa. Continua infatti a scendere il titolo della Juventus, un calo già cominciato nei giorni scorsi. Le azioni bianconere hanno chiuso la giornata in calo dell’1,48% a 1,5270 euro per azione (il FTSE MIB ha chiuso a +0,09%), dopo aver chiuso ieri a quota […] L'articolo De Ligt non scalda gli investitori: titolo Juve giù in Borsa è stato realizzato ...