Il sosia di Riki sui social parla anche con Facchinetti | svelato il mistero dietro le

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ildisuisi chiama Samuel Garofalo, questa l'identità di colui che ha creato scompiglio tra le fan del cantante italiano. Mentre Samuel Garofalo ha disattivato il suo account Instagram, infatti, le sue foto hanno fatto capolino sugli spazi di Riccardo Marcuzzo che ha sostituito le vecchie foto profilo sia su Instagram che su Twitter enel gruppo Telegram creato per i fan. Un Riccardo Marcuzzo un po' diverso: è questo che hanno visto i fan di, in trepidante attesa di notizie relative al nuovo singolo. Qualche ora di interrogativi e dubbi, poi ilè stato. Quella versione disedicenne, dal viso rimodellato, non apparteneva realmente al cantante di Amici di Maria De Filippi. Nessun ritocchino estivo, dunque, e un sospiro di sollievo per i fan. Nessun allarme, è solo uno scherzo. Il personaggio che ha preso il posto disui ...

trash_italiano : Riki Marcuzzo sostituito da un sosia? - RukaKun_Yoongi : RT @wwweleonorax: La fidanzata di Riki Marcuzzo che gira con il suo sosia fingendo sia quello reale vince il premio trash dell’anno - dreamingvBen : RT @Federicag2000: ABBIAMO SGAMATO CHI È IL SOSIA DI “ Riki Marcuzzo “ Lui è Samuel Garofalo, un giovane attore che ha disattivato il prof… -