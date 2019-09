Il Premier Conte alla Camera | “Obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un

Conte II - il giorno della fiducia Il discorso del Premier e il dibattito alla Camera Live : Giuseppe Conte presenta il programma di governo alla base dell’intesa tra M5S e Pd. In studio Daniele Manca e Massimo Rebotti, da Roma Nino Luca

Alla Camera il voto di fiducia al governo Conte bis : alle 11 il discorso del Premier : È il giorno della fiducia per il governo Conte bis. alle 11 il premier terrà il suo discorso, che sta limando da giorni. Poi l’Aula sarà sospesa per consentire a Conte di depositare il testo dell’intervento al Senato, che invece voterà domani. L’Aula quindi tornerà a riunirsi alle 13 per il dibattito che terminerà alle 17,30. Le repliche del premier si svolgeranno alle 17,45. ...

Papa Francesco - pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte Premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

Governo Conte 2 - Premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

Giuseppe Conte - Roberto Chieppa - suo tecnico di fiducia - va piazzato : ecco cosa gli riserva il Premier : Giura il governo Conte bis. Ma gli unici sorrisi sinceri sono quelli dei ministri del Pd, partito che va al governo per l' ennesima volta senza passare da una vittoria elettorale. I Cinquestelle? Sono più smorfie di dolore o paresi facciali, le loro. Nelle ore precedenti alla formazione del nuovo es

Conte master of spies. Il Premier tiene in mano i Servizi : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di mantenere la delega per i Servizi segreti, cioè sull’Aise (sicurezza esterna), Aisi (sicurezza interna) e Dis (Dipartimento di coordinamento dei due Servizi). È lui insomma il master of spies. Si tratta di una notizia confermata ad Huffpost da fonti di Palazzo Chigi.Si definisce così l’architettura del sistema di sicurezza nazionale con il nuovo governo. ...

Giuseppe Conte - l'imbarazzante primo discorso ai suoi ministri. Retroscena : la "museruola del Premier" : Non vuole ripetere l'esperienza Di Maio-Salvini. Per questo al di là dei programmi Giuseppe Conte sta già pensando a una "museruola" per i suoi ministri. In gergo tecnico, il premier-bis secondo un Retroscena del Corriere della Sera avrebbe un piano per arginare gli alleati Pd e M5s, a rischio implo

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex Premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Conte Bis : Premier e Ministri giurano al Quirinale - risolto anche il rito della campanella : Ieri il Premier Giuseppe Conte si è presentato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla lista dei nomi dei Ministri del nuovo governo già ribattezzato "Conte Bis". Oggi alle ore 10 il Presidente del Consiglio e i 21 Ministri hanno svolto il tradizionale giuramento al Quirinale nel Salone delle Feste davanti al Capo dello Stato Mattarella leggendo la formula di rito e firmando l'accettazione ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo e Dadone : la discontinuità M5s del Conte 2. E il Premier gioca la carta Pisano all’Innovazione : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...