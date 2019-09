Il nuovo governo ha detto che vuole innanzitutto ridurre le diseguaglianze Auguri!

Governo - Conte in Aula : ?«Con manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Governo - malumori M5S : «Il Pd è partito male». Ma il sì al nuovo esecutivo è scontato : «Non vogliamo morire piddini». Se questo è il mood di non pochi parlamentari M5S - che pure sono stati per l'accordone rosso-giallo ma ora temono: «Quelli si stanno...

Ocean Viking - il nuovo governo davanti a un bivio : Salvini o Europa? : Luciana Lamorgese (Foto: Cosimo Martemucci/Sopa Images via Zuma Wire/Ipa) Proprio nei giorni della fiducia alla Camera, il governo Conte bis rischia di ritrovarsi subito alla prova sull’immigrazione. L’imbarcazione Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere ha soccorso ieri, al largo della costa libica, 50 persone che si trovavano su un gommone in avaria. Fra di loro 12 minorenni e una donna incinta. Potrebbe essere il primo banco ...

Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte : Pensioni ultime notizie: Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

Il nuovo governo alla prova della fiducia : attesa per il discorso di Conte alla Camera : Cresce la curiosità per le parole del premier che ha annunciato che il suo discorso sarà trasmesso in diretta streaming. Di passato non si parlerà e Salvini, a quanto pare, non verrà nominato. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti

Governo - Zingaretti : “A Conte chiediamo lealtà e saremo leali. Domani nasce nuovo esecutivo - adesso in Italia si cambia tutto” : “A Giuseppe Conte chiediamo lealtà e saremo leali”. Alla vigilia del primo voto parlamentare sul nuovo esecutivo giallorosso, il messaggio di Nicola Zingaretti al presidente del Consiglio arriva dal palco della festa dell’Unità di Ravenna. Ed è tutto incentrato sulla lealtà, concetto non a caso molto caro al premier. Insieme al segretario del Partito democratico c’è mezzo Governo: i ministri Roberto Gualtieri, Paola De ...

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

nuovo governo - soliti problemi : le grandi questioni rimaste in sospeso : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseÈ cambiato il Governo, ma mica l’Italia. Il Nuovo esecutivo è chiamato ora a recuperare e portare avanti tutti i ...

Il nuovo governo Conte e l'incidenza della crisi sul peso dei partiti : All'indomani del giuramento al Quirinale, l'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l'opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10. "La crisi politica aperta da Salvini l'8 agosto scorso - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - ha inciso in modo ...

Sondaggi : Pd-M5s insieme sono al 45% - ma il nuovo governo non piace a più della metà. Oltre il 50% però si fida di Giuseppe Conte : All’indomani del giuramento dei ministri del nuovo esecutivo giallorosso, cambiano le intenzioni di voto degli italiani, ma anche il loro gradimento nei confronti del Conte 2. Cala la Lega, pur rimanendo primo partito, mentre cresce il Movimento 5 stelle. Il nuovo governo, però, nonostante le percentuali delle due forze di governo (Pd-M5s) siano stabili o in salita e insieme rappresentino il 45% degli elettori, non piace alla maggior parte ...

Il ministro francese Le Maire : “Benvenuto al nuovo governo - abbiamo bisogno di Italia e italiani” : Il titolare dell’Economia al Forum Ambrosetti di Cernobbio: «Presto per parlare della fusione Renault-Fca, prima la casa francese deve rafforzare l’alleanza con Nissan»

Migranti : Orfini - 'nuovo governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di

