Il Napoli è il quarto club italiano per investimenti Il City supera il miliardo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Chi ha speso di più per la composizione della sua rosa attuale? Per quel che riguarda iitaliani, soltanto la Juventus rimane nella top 10 europea conpari a 719 milioni di euro. Il secondoè il Milan, che ha speso 408 milioni di euro per la sua attuale rosa, mentre l’Inter si ferma a 364 milioni.il(325 milioni) e quinta la Roma (254 milioni). Curiosamente l’Atalanta, qualificatasi per la prima volta nella propria storia in Champions League al termine della scorsa stagione, ha speso solamente 93 milioni sul mercato per la propria rosa. Per la prima volta nella storia, uncalcistico ha investito oltre undi euro in cartellini per acquistare i giocatori che compongono la sua rosa: si tratta del Manchester. Questi i dati evidenziati dall’Osservatorio calcistico del Cies al termine della sessione di mercato estiva ...

