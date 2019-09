Il Madame X Tour di Madonna sarà phone free | tutti i dispositivi resteranno sigillati

Rinviato l’inizio del tour di Madonna e cancellate le prime 3 date a New York : problemi per Madame X : Non parte coi migliori auspici il nuovo tour di Madonna nei teatri, dedicato all'ultimo album in studio Madame X: gli organizzatori di Live Nation hanno annunciato il rinvio dell'inizio della tournée che era prefissato per il 12 settembre a New York. I primi tre concerti previsti al BAM Howard Gilman Opera House della Grande Mela non sci saranno e il tour inizierà la settimana successiva, martedì 17 settembre 2019. In particolare, i ...