Il grande ritorno dell’app Trenit | vinta la causa contro Trenitalia

Nel 2020 il lancio di iPhone SE 2 : possibile il grande ritorno? : Lo scorso aprile si era parlato della possibilità che Apple fosse a lavoro su un dispositivo economico, basato sull'ossatura di iPhone 8. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', un altro report pare aver fatto riferimento al melafonino, che potrebbe identificarsi con il presunto iPhone SE 2, pianificato per la primavera 2020 (Bloomerg avrebbe confermato tutto). Il device potrebbe ereditare il pannello LCD da 4.7 pollici, le cornici ...

“Il mio cuore è lì”. Il grande ritorno di Barbara D’Urso : la foto fa boom di like : Ancora pochi giorni e molti dei programmi tv che ci accompagneranno per la prossima stagione andranno in onda. Tra questi ci saranno quelli di Barbara D’Urso, che è pronta a riprendere in mano ben tre trasmissioni: Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Pomeriggio Cinque andrà in onda da lunedì 9 settembre.\\ Il 15 sarà la volta di Domenica Live e si sfiderà con Domenica In e il nuovo programma di Francesca Fialdini ‘A Ruota ...

Il ritorno di Ariana grande a Manchester per il Pride Festival a due anni dall’attentato : video dal concerto : Il ritorno di Ariana Grande a Manchester due anni dopo l'attentato ad un concerto del suo Dangerous Woman Tour è stato all'insegna della festa arcobaleno. La Grande è stata la Grande attrazione della penultima serata del cosiddetto Manchester Pride Live, una serie di eventi musicali in scena nella città inglese, a Mayfield, dal 23 e il 26 agosto nell'ambito di un weekend dedicato alla comunità LGBTQ+. Per la popstar - che nel ...

Alessia Prete e Matteo Gentili : gli ex del grande Fratello confermano il ritorno di fiamma : Alessia Prete e Matteo Gentili non si nascondono più: i due giovani, conosciutisi ed innamoratisi durante il Grande Fratello 15, dopo un periodo di crisi sono tornati a fare coppia fissa. Le voci di un riavvicinamento si rincorrevano già da un po' di tempo, ma ci ha pensato la studentessa torinese a rendere ufficiale il ritorno di fiamma attraverso una dolce e sentita dedica fatta al compagno in occasione del suo compleanno....Continua a leggere

Syberia : The World Before segna il grande ritorno di Kate Walker : Microids e Benoît Sokal hanno annunciato oggi la release del nuovo episodio del franchise dell'iconico e pionieristico adventure game Syberia. Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Intitolato Syberia: The World Before, questo episodio ancora una volta ci farà seguire le avventure dei Kate Walker, alle prese con una nuova indagine. Un drammatico viaggio attraverso continenti e attraverso il tempo, che si dipana tra le crisi politiche e le tragedie ...

Ubisoft e il ritorno di Splinter Cell : "dobbiamo capire qual è il momento giusto per tornare alla grande" : I fan continuano a chiedere a gran voce il ritorno di Splinter Cell, uno dei franchise "dormienti" di Ubisoft più amati. L'ultimo gioco della serie stealth è stato Splinter Cell: Blacklist e risale al 2013, e anche se da allora ci sono stati innumerevoli report riguardo un sequel, nessuno di loro si è materializzato in un vero e proprio annuncio ufficiale di Ubisoft.La stessa società ha parlato in passato del perché, ma chiarendo anche che un ...

Rosy Abate 2 anticipazioni e attori : un grande ritorno : anticipazioni Rosy Abate 2: Rosy e Leonardino lontani Rosy Abate 2 – La serie terrà col fiato sospeso tutti i telespettatori che vogliono sapere quale sia la sorte toccata a Leonardino. Dopo aver scontato la sua pena, l’ex Regina di Palermo si troverà in un mondo profondamente cambiato, dove le sarà quasi impossibile incontrare quel […] L'articolo Rosy Abate 2 anticipazioni e attori: un grande ritorno proviene da Gossip e Tv.

2 bufale su Alessio Bernabei - tra il ritorno nei Dear Jack e il grande Fratello Vip : Dichiarazione distorte, come sempre, portano qualcuno ad ipotizzare il ritorno di Alessio Bernabei nei Dear Jack, quanto di più lontano possibile dalla realtà. Negli scorsi giorni, Bernabei ha risposto ad alcune domande su Instagram, una delle quali a proposito del ritorno nel gruppo. "Hai mai pensato di tornare nei Dear Jack?", gli è stato chiesto. Bernabei ha risposto in questo modo: "Sì, ci penso spesso. Ma poi penso anche che sono ...

grande attesa per il ritorno della Tosca all’Arena di Verona : E' una Tosca dei record e degli anniversari e dei debutti quella che va in scena all'Arena di Verona Sabato 10 agosto e poi per altre 4 recite. L'ultimo titolo operistico del Festival 2019 è l'amatissima opera di Puccini nell'allestimento di Hugo de Ana. Il direttore musicale Daniel Oren festeggia sul podio la sua serata numero 500 nell'antico anfiteatro veronese, dalla mitica Tosca del 1984 non è mai mancato un anno. "E' una immensa emozione, ...

Radio Sportiva – Venerato : “Non capisco perché il Napoli non pensi al grande ritorno” : Ciro Venerato, esperto di mercato è intervenuto alla Radio Sportiva analizzando il mercato del Napoli : “Verdi? È sul mercato e può essere pagato il giusto per questo motivo il Napoli non l’ha ancora venduto. “Non capisco perché l’Inter e il Napoli che sono alla ricerca di un bomber non pensino a Higuain, potrebbe arrivare a un prezzo accessibile. È un grandissimo calciatore ha voglia di rimettersi in gioco, può ancora dire la ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : la Reggina pensa ad un grande ritorno - la squadra in pole per Padoin : Il Calciomercato è nella fase decisiva anche per quanto riguarda Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Cremonese continua il pressing su Ciofani, l’attaccante è in uscita dal Frosinone, proprio il Frosinone tenta il colpo Padoin, svincolato. Il Livorno per la porta ha preso il portiere Plizzari, si tratta di un grande innesto per un estremo difensore di grande avvenire. Il Crotone piazza un ...

Kate Moss - il grande ritorno : Giorgio ArmaniAlexander McQueenZadig & VoltaireMetrocity«È piccola, ma con quel viso e quella grinta cercheranno di imitarla tutti a New York» disse Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia di modelle Storm, che per prima la scoprì all’aeroporto JFK. Aveva torto: Kate Moss era destinata a diventare un’icona di stile per il mondo intero. E a rimanerlo per sempre, tanto che a 45 anni domina ancora incontrastata la scena fashion, dando spesso filo ...