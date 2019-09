Il Grande Cinema Italiano su Sky Cinema | tanti nuovi titoli in prima tv

La Grande asta di cimeli cinematografici a Londra : Tra pochi giorni si potranno comprare le Nike autoallaccianti di "Ritorno al futuro", l'ascia di Jack Nicholson in "Shining" e la trappola per fantasmi di "Ghostbusters", tra le altre cose

Un Grande ballo alla Truman Capote : così «Vanity Fair» ha celebrato il Festival del cinema : Mostra del cinema, il grande ballo di «Vanity Fair» a Venezia

Se ne va un Grande del cinema. Era stato a fianco di miti come Totò - Sordi - De Sica - Avati : E’ morto a Roma all’età di 83 anni l’attore Carlo Delle Piane. Ne dà notizia la moglie, Anna Crispino. L’attore aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera, durante i quali aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori, ricordando i molteplici successi al fianco di Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e molti altri ancora, fino al fortunatissimo decennio con Pupi Avati. Ancora provato ...

3 From Hell : il nuovo film di Rob Zombie - leader degli White Zombie e regista cinematografico di Grande successo : Credo che dire “ognuno ha il proprio luogo ideale” non abbia bisogno di troppe spiegazioni. Uno lo dice, ognuno ha il proprio luogo ideale, e tac, subito tutti capiscono di cosa si sta parlando. Come se uno dicesse “casa”. Anche se il luogo ideale non è necessariamente casa, anzi, non è quasi mai casa, credo. Del resto la parola ideale non si trova in quel modo di dire così, per caso. Punta a qualcosa di alto, spesso di irrealizabile. O ...

Luigi Lonigro : "Tra noi distributori sinergia importante - una Grande squadra per il cinema" | L'INTERVISTA : Il direttore di 01 Distribution, da due anni presidente dei distributori Anica, ha messo in campo il progetto 'Moviement'...

Un piccolo passo per l’uomo - una Grande storia per il cinema : ecco tutti i migliori film alla scoperta della luna : Alcuni passi sono più importanti di altri. Questo lo sappiamo bene, soprattutto grazie a quel 20 luglio di 50 anni fa, in cui l’uomo posò per la prima volta piede sull’affascinante suolo lunare. Satellite, riferimento, ha ispirato e continua ad ispirare artisti, innamorati e, non ultimo…il cinema. In occasione di questo anniversario importante, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di dedicare il mese di luglio alla luna, ...