Il governo Conte 2 ottiene la fiducia alla Camera con 343 sì

Il governo Conte incassa la fiducia della Camera : ok dell’Aula all’esecutivo M5s-Pd-Leu : La Camera dei deputati dà il via libera alla fiducia al governo Conte bis, composto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. A votare a favore del nuovo esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, sono stati 343 deputati, 263 i voti contrari. Domani l'esecutivo è atteso dalla prova del Senato.Continua a leggere

governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Voto di fiducia governo Conte bis : risultati e numeri nuova maggioranza : Voto di fiducia governo Conte bis: risultati e numeri nuova maggioranza Il governo Conte bis ha superato la prova del Voto di fiducia alla Camera. La fiducia è passata con 343 sì su un totale di 609 presenti di cui 3 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque incassato la fiducia sostenuto della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali. La giornata: Il discorso di Conte si è ...

governo Conte - fiducia ok alla Camera : L'esecutivo giallorosso formato da Movimento 5 Stelle e Pd ottiene la fiducia alla Camera con 343 voti a favore. Domani...

La Camera dice sì al governo Conte bis : 21.30 La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al governo Conte bis con 343sì e 263no. Gli astenutisono stati 3. Domani al Senato il dibattito sulla fiducia inizierà alle 10 e durerà circa cinque ore. La replica del Presidente del Consiglio, prevista alle 15,30, e le dichiarazioni di voto saranno trasmesse in diretta televisiva. La votazione sulla fiducia inizierà alle 17.

Enrico Mentana - sondaggio Swg su Conte e governo : "luna di miele" inesistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

governo - Lega contro Conte - M5s e dem. Morani (Pd) li sbeffeggia : “Tornate al Papeete” : Duro intervento del capogruppo leghista Riccardo Molinari nel corso delle dichiarazioni per il voto di fiducia al Governo Conte 2. Il leghista ha attaccato sia i partiti della nuova maggioranza, Pd e 5 Stelle, che lo stesso Conte: “Il Pd non mi sorprende, i 5 stelle sono diventati i guardiani della stabilità. E lei, Conte, ora viene dipinto come uno statista, prima era preso in giro come quello ‘capitato per caso’. Poi ha abbassato la testa alla ...

Si complica la partita del sottogoverno. Braccio di ferro Conte-Di Maio sulle deleghe : I numeri in Parlamento sono blindati ma la battaglia è ancora sulle poltrone. Questa volta attorno a quelle del sottogoverno. Il Braccio di ferro si sta consumando su due tavoli e, in entrambi i casi, uno dei due giocatori è Luigi Di Maio, che prova a non farsi schiacciare nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte si è preso la scena a Montecitorio. Dunque, una partita è tra il capo politico e il presidente del ...

governo - Molinari (Lega) attacca Conte : “Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi eletti e lei no - non accetto lezioni dal M5s” : Durissimo attacco di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega nella Camera dei Deputati, nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Questo Governo giallo-rosso, giallo-fucsia o franco-tedesco – esordisce – nasce perché i partiti che hanno perso tutte le elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno una paura tremenda di confrontarsi con gli elettori. Sul perché la Lega abbia aperto la crisi, lei, presidente ...

governo : Delrio - ‘Conte solido - ora al lavoro con sguardo più lungo di diretta Fb’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Il presidente Conte ha presentato un programma serio e solido, quello di cui abbiamo bisogno. Il Paese è fermo, dobbiamo creare posti di lavoro. Votiamo sì perchè lei ha accettato di superare logica del contratto. Un gioco di interessi sommari che non guardava al bene comune”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, nelle dichiarazioni di voto alla Camera. Rivolto all’opposizione ...

governo - Lega invoca elezioni e Conte contrattacca : “Voto per poltrone?”. Applausi Pd-M5s e ‘bacioni’ dem : Scontro Conte-Lega durante la replica del presidente del Consiglio in Aula alla Camera, prima delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo targato M5s-Pd-LeU. “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Se le opposizioni di destra rivendicavano il ritorno alle urne, Conte li ha sfidati, accusando la Lega “scarsa coerenza“, “irresponsabilità” e di ...

governo - Conte è il momento del coraggio : Governo, Conte è il momento del coraggio. Questo e' il momento del coraggio e della determinazione. Il coraggio di disegnare un Paese migliore.