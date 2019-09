Il carabiniere Varriale indagato dalla Procura militare

"Era disarmato" : Procura militare apre un'inchiesta su Varriale - il collega del carabiniere ucciso : Il militare si trovava con Mario Cerciello Rega la notte in cui il vicebrigadiere è stato ucciso a coltellate

Il carabiniere Varriale indagato per mancata consegna : Il carabiniere Andrea Varriale, collega del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso la sera del 26 luglio scorso, è stato iscritto sul registro degli indagati della procura militare per "violata consegna". L'accusa, un atto dovuto, viene mossa perché secondo quanto emerso dalle indagini dei pm di piazzale Clodio sia Cerciello Rega che Varriale, la sera dell'omicidio, si erano presentati senza la pistola di ordinanza all'appuntamento ...

Lacune e bugie sul caso Cerciello. Ora anche il carabiniere Varriale è sotto inchiesta : Emergono nuovi dettagli, e nuove Lacune, nelle ricostruzioni dell’omicidio di Cerciello, il vicebrigadiere accoltellato nella notte tra il il 25 e il 26 luglio scorso a Roma dal ventenne americano Finnegan Elder Lee. Il Messaggero svela come anche Varriale, collega della vittima sia finito sotto inchiesta.Dalla mancata consegna, per avere lasciato la pistola d’ordinanza nell’armadietto in caserma, alle bugie raccontate a ...

carabiniere ucciso - i legali di Elder ritirano l'istanza di scarcerazione : "Varriale mente" : I legali del giovane americano: . "È evidente che ci sono ancora investigazioni in corso, come quelle sugli abiti del Carabiniere o dei ragazzi, e altre che non conosciamo. Il quadro generale manca di elementi che non consentono un completo esercizio della difesa. Che finora è fondata su una persona che ha mentito"

carabiniere ucciso - anche Varriale senza arma. La chat tra Natale e Brugiatelli : “Vieni solo” : Andrea Varriale non aveva l’arma perché “quando sei vestito in borghese è difficile nasconderla”. In un verbale del 9 agosto il collega di Mario Rega Cerciello, ucciso con 11 coltellate da un giovane statunitense, il militare racconta anche che non era in possesso dell’arma di ordinanza. Un particolare più volte smentito da inquirenti e investigatori durante la prima fase delle indagini. Una decisione, quella di non portare con sé ...

carabiniere ucciso - l'urlo di Varriale : "Compagno mio resisti - aiuto perde un sacco di sangue" : Ecco la prima drammatica chiamata alla Centrale operativa, dopo l'agguato degli americani e l'accoltellamento di Cerciello Rega

carabiniere ucciso - interrogato il collega Varriale : interrogatori fiume in Procura dove gli inquirenti proseguono le indagini sul delitto del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. In una Procura deserta sono sfilati diversi carabinieri sentiti nell'ufficio del sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta. Come si legge su Repubblica, non è escluso ch

carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Natale Hjort presentano istanza al Riesame. I pm : “Cerciello e Varriale erano in servizio” : Gli avvocati di Christian Gabriel Natale Hjort, “l’altro” 19enne americano, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame. Il tentativo è quello non solo di rivedere i capi d’accusa, ma anche di convincere i giudici che per il ragazzo italo-americano non è necessaria la custodia cautelare in carcere, magari probando a ottenere gli arresti ...

carabiniere ucciso - il Gip : "Varriale in piazza Mastai un’ora prima della chiamata al 112" : Nell'ordinanza della Gip Chiara Gallo, che ha confermato lo stato di fermo per i due americani coinvolti nell'omicidio di Mario Rega Cerciello, ci sono nuovi elementi da aggiungere alla ricostruzione su quanto accaduto. Il collega del vicebrigadiere ucciso ha raccontato alla Gip che lo stesso Cerciello si era identificato come un appartenente alle Forze dell'ordine quando si sono avvicinati ai due giovani americani in possesso del borsello di ...

carabiniere accoltellato - Varriale identificò l’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 L’audio : Su ordine del maresciallo Sansone, prima delle telefonate, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai dove è stato identificato Sergio Brugiatelli. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi