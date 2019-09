I parchi eolici europei potrebbero produrre energia per tutto il mondo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Uno studio condotto da ricercatori di diversi atenei, fra cui l’Università del Sussex nel Regno Unito, la e la Stanford University in Claifornia e l’Università di Aarhus in Danimarca, hanno messo in evidenza che il potenziale europeo dieolica è talmente elevato che, se sfruttato al massimo, potrebbe soddisfare l’intero fabbisogno mondiale. Purtroppo, al momento l’Unione europea non è nemmeno vicina a raggiungere il suo pieno potenziale. Lo studio ha simulato il potenziale per le future installazioni di turbine eoliche terrestri in tutta Europa. Tramite mappe ha conteggiato tutte le restrizioni e le normative socio-tecniche nazionali e regionali per lo sviluppo di, e tenuto conto delle analisi spaziali condotte tramite GIS (Geographical Information System, in italiano Sistema Informativo Geografico) basati su un set di dati provenienti ...

