Huawei rinnova il P30 Pro e lancia il nuovo potentissimo Kirin 990

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) A causa del divieto di fare affari con, imposto dal presidente Trump alle aziende statunitensi, la casa cinese non puòre nuovi modelli con la versione commerciale di Android - quella con il Play Store e le app di Google. E questo rischia di afflosciare la strategia dell'azienda cinese in Europa, dove l'appeal di un telefono senza i servizi Google è praticamente inesistente. Per questo, in attesa di risolvere il problema e portare in Italia loMate 30 Pro che vedremo alla fine di questo mese,ha deciso di aggirare l'ostacolo provando a ritoccare il suo modello di punta che è già in commercio:P30 Pro. Così, all'IFA 2019 di Berlino, ha presentato una nuova versione del suo smartphone di punta con due nuove finiture opache e lucide bicolore davvero interessanti che, precisiamolo, sarà in vendita in tutti i ...

