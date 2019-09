Helicopter money | perché il ministro dell’Economia Gualtieri dovrebbe prenderlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il nuovodell’Economia Robertodel governo Conte 2considerare urgentemente la soluzione dell’, cioè di mettere denaro “nelle tasche degli italiani”. Tale opzione è avanzata da un’indiscussa autorità in campo finanziario come BlackRock, la più grande società d’investimento al mondo che gestisce un patrimonio di circa 6 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari, e che è anche azionista di peso delle maggiori banche e imprese italiane. BlackRock afferma che per affrontare la prossima incombente, prevedibile crisi globale occorrerà “gettare denaro dall’elicottero”, ovvero ridare direttamente liquidità a un sistema economico strangolato dalla mancanza di risorse monetarie. Secondo BlackRock “l’attuale spazio di manovra per le banche centrali globali è limitato e non sarà sufficiente per rispondere a una ...

