Ha la sclerosi multipla | ma realizza il suo sogno | portare la figlia all’altare al

sclerosi multipla - analisi di laboratorio e esami radiologici : Sclerosi multipla, analisi di laboratorio e esami radiologici. Un sistema nervoso e immunologico in disagio

David Blatt - l’allenatore di basket : “Ho la sclerosi multipla progressiva” : “A volte la vita ti mette di fronte a determinate situazioni senza alcun motivo. Questi sono i momenti che ti costringono a effettuare delle scelte che mettono davvero alla prova il tuo carattere. Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata una sclerosi multipla progressiva, una malattia che si manifesta in maniera diversa a seconda delle persone, una malattia autoimmune che può influenzare in tanti modi l’abilità di poter fare anche le cose ...

Georgette Polizzi non molla : 6 ore di infusione per la sclerosi multipla : Georgette Polizzi non molla: 6 ore di infusione per la sclerosi multipla. Come sta la stilista Più di un anno fa, più precisamente a maggio 2018, Georgette Polizzi confessava di essere stata colpita dalla sclerosi multipla. Un periodo buio, difficile da digerire. Non poteva essere altrimenti visto che si tratta di una malattia che non […] L'articolo Georgette Polizzi non molla: 6 ore di infusione per la sclerosi multipla proviene da Gossip ...

Rischio di ictus nelle persone con sclerosi multipla : Una revisione sistematica della letteratura con metanalisi ha valutato il Rischio di ictus nelle persone con sclerosi multipla. I risultati hanno indicato che, rispetto alla popolazione generale, il Rischio è maggiore, in particolare per quanto riguarda le forme nelle quali è l’ischemia a provocare il danno. La sclerosi multipla è una causa frequente di disabilità e l'ictus è all’origine sia di disabilità, che di decesso, in tutte le aree ...

sclerosi multipla : studio sulla fluidodinamica del flusso venoso della cavità toracica : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Medical Hypotheses un articolo canadese intitolato “Fluid dynamics of thoracic cavity venous flow in multiple Sclerosis” (fluidodinamica del flusso venoso della cavità toracica nella Sclerosi multipla). Secondo il dottor Trevor Tucker, questo articolo ipotizza, sulla base dei principi della fluidodinamica, che nella Sclerosi multipla (SM) non laminare, si verifichi un flusso sanguigno ...

sclerosi multipla : studio sulla fluidodinamica del flusso venoso cerebrospinale : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Medical Hypotheses un articolo canadese intitolato “Fluid dynamics of cerebrospinal venous flow in multiple Sclerosis” (fluidodinamica del flusso venoso cerebrospinale nella Sclerosi multipla). Secondo il dottor Trevor Tucker, valvole stenotiche immobili ed altre malformazioni ostruiscono il normale deflusso venoso cerebrospinale, con conseguente flusso di reflusso che si combina con il ...

Eurospin revoca il licenziamento della donna affetta da sclerosi multipla : La nota catena di discount ha contatto la Filcams Cgil per fissare un incontro con la donna e comunicare ufficialmente la revoca del suo licenziamento. Eurospin ha fatto marcia indietro. Stefania Grotta D'Auria, la cassiera di 45 anni affetta da sclerosi multipla e con un figlio piccolo licenziata dopo aver superato i sei mesi di congedo per malattia, potrà tornare a lavoro. Questa mattina, come riferiscono i sindacati, la catena di ...