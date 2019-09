Green Day | Fall Out Boy e Weezer per Hella Mega Tour | il tour congiunto che passa per

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il grande progetto coinvolgerà tre delle band internazionali più amate, riunite sul palco perDay inin Europa conOut Boy e: le voci delle scorse settimane sembrano poter giungere a conferma ufficiale.è il nome del progetto innovativo che prenderà il via nel 2020 per portare i tre gruppi sui palchi dell'America e dell'Europa. In Italia potrebbe essere attesa una tappa estiva, in uno dei più grandi festival organizzati di anno in anno nella penisola ma non ci sono ancora conferme. Sconosciute le tappe, le location e il periodo preciso dellanée congiunta. Ciò che è certo è che ci sarà e che nella giornata di domani, martedì 10 settembre, arriveranno altre notizie per i fan. Le prime indiscrezioni parlano di un nuovo singolo da rilasciare per ognuno dei tre gruppi per un totale di tre nuove canzoni in uscita lo ...

tearsbluevelvet : I veri fan dei green day vs i locals che ogni anno, quando arriva settembre, incominciano a citare Wake Me Up When… - annaljse : RT @f4stfu5e: Ma a voi non trema il culo per questo possibile tour dei Green Day con i Fall Out Boy e i Weezer raga io sono emozionato come… - OptiMagazine : Green Day, Fall Out Boy e Weezer per Hella Mega Tour, il tour congiunto passa per l’Europa -