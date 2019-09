Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 9 settembre 2019) «Non vogliamo morire piddini». Se questo è il mood di non pochi parlamentari M5S - che pure sono stati per l'accordone rosso-giallo ma ora temono: «Quelli si stanno...

Linkiesta : Con la crisi che ha innescato ad agosto, Salvini s’è cacciato in un brutto guaio, non solo perché non è più al gove… - giordanobaldo49 : Governo, malumori M5S: «Il Pd è partito male». Ma il sì al nuovo esecutivo è scontato E' SPUDORATMENTE 'LA PRESA P… - bizcommunityit : #governo, malumori M5S: «Il Pd è partito male». Ma il sì al nuovo esecutivo è scontato -